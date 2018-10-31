Анна Седокова о новом клипе: «Это мои чувства, которые убила я сама»

В последний день октября состоялась премьера нового клипа Анны Седоковой. Популярная певица сама стала автором песни, режиссером стал Алан Бадоев.

«Новая песня Анны вдохновила меня на ее новый портрет, создавая его на площадке, мы просто плыли по течению, много импровизировали и сами себя удивляли. Это тот случай, когда Артист точно знает, о чем поет и какую историю рассказывает», — рассказал он.

«Мне нравится символизм. Нравится с ним играть, потому что каждый видит в нем то, что ему близко или то, что хочет видеть. Для меня мужчины под белыми покрывалами и кровь в клипе — это мои чувства, которые убила я сама. Чувства, которые так и не переросли во что-то более радужно-цветочное. Это то, что я оставляю и освобождаюсь от этого, чтобы жить дальше. Алан рассказывает, что съемочный процесс шел иногда не по плану, у нас рождались сцены, которых не было в раскадровке. Это жизнь. Ее нельзя просчитать. Если нашу прекрасную работу с Аланом Бадоевым можно будет увидеть только в интернете и не долго, так тому и быть. Зато ярко», — призналась Анна.