В среду, 12 февраля, в Москве состоялась ежегодная вечеринка журнала GQ «100 самых стильных». На закрытом мероприятии в особняке на Малой Бронной были замечены Валентин Юдашкин с дочерью, Инна Маликова, Юлия Барановская, Елена Летучая, Рената Пиотровски, Екатерина Варнава, Мария Шумакова и другие звезды. Украшением вечера стали звездные пары. Анна Седокова в тесном платье демонстрировала чувства к Яниск Тимме. Мария Ивакова и Никита Ефремов выглядели стильно и эффектно в нарядах с налетом ретро. Feduk пришел в компании Александры Новиковой, Artik — с супругой.Главный редактор журнала Игорь Гаранин вручил статуэтки Контемиру Балагову, Никите Кукушкину, Пакрасу Лампасу и другим стильным персонам. Фото: Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!