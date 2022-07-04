Анна Пересильд, Настя Кош и другие гости на премьере мультфильма «Побег из Космоса»

Первыми зрителями анимационного фильма стали Анна Пересильд, Настя Кош, Иван Жидков, Сергей Филин. Так же премьеру мультфильма посетили известные блоггеры — Милана Хаметова, Таисия Скоморохова, Милана STAR, Владимир Левченко, Анастасия Князева, Алена Стар Би, Полина Буш, OZKARIDZE, Вероника Борщ, SAASHA, Анна-Мария Янковская и многие другие.

«Побег из Космоса» — история о медведе Брэмбле, который всегда хотел стать героем. И однажды ему выпал шанс стать настоящим супергероем. Познакомившись в лесу с пришельцем Эви, Брэмбл становится обладателем суперспособностей. Теперь он может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул Землю миллионы лет назад. И вот теперь Эви вернулся, чтобы передать новейшую технологию землянам, а также в надежде найти давно покинутый древний город и, может быть, свою семью. Однако следом за Эви из космоса прибывают пираты, которые хотят захватить власть во Вселенной. Медведь Брэмбл и его пушистые друзья должны помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.