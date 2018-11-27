Анна Нетребко впервые выступила вместе с супругом Юсифом Эйвазовым в Большом театре

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов женаты уже почти три года и за это время не раз выступали вместе, но в московский Большой театр их пригласили лишь недавно. 26 ноября на знаменитой столичной сцене при поддержке ювелирного дома Chopard состоялся грандиозный совместный концерт супругов под названием Verdi Gala. Анна и Юсиф исполнили несколько арий итальянского композитора Джузеппе Верди.

Помимо блистательной пары, в концерте также приняли участие специальные гости — мировые звезды оперы, американка Долора Заджик и азербайджанец, солист Большого театра Эльчин Азизов. А ведущим шоу стал Дмитрий Дибров.