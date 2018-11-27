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Анна Нетребко впервые выступила вместе с супругом Юсифом Эйвазовым в Большом театре

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Серый слайд, который
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Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко

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26 ноября известная оперная дива Анна Нетребко дала совместный концерт с супругом, азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов женаты уже почти три года и за это время не раз выступали вместе, но в московский Большой театр их пригласили лишь недавно. 26 ноября на знаменитой столичной сцене при поддержке ювелирного дома Chopard состоялся грандиозный совместный концерт супругов под названием Verdi Gala. Анна и Юсиф исполнили несколько арий итальянского композитора Джузеппе Верди.

Помимо блистательной пары, в концерте также приняли участие специальные гости — мировые звезды оперы, американка Долора Заджик и азербайджанец, солист Большого театра Эльчин Азизов. А ведущим шоу стал Дмитрий Дибров.

Концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Большом театре посетили: сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, балерина Большого театра Мария Богданович, Карина Ротенберг, Александр Мамут, Софья Троценко, Борис Белоцерковский с новоиспеченной супругой Полиной Аскери, Олег Газманов с супругой, певица Валерия, продюсер Виктор Дробыш с супругой, Татьяна Тарасова, Изета Гаджиева и многие другие.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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