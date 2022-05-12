Анна Михалкова, Федор Бондарчук и другие звезды на премьере фильма «Ника»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
Картину представили актеры Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко и Евгений Сангаджиев, продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Денис Баглай и Вадим Верещагин, а также сценарист Юлия Гулян.
Фото: пресс-служба
Среди звездных гостей можно было увидеть Анну Цуканову-Котт, Жору Крыжовникова, Юрия Быкова, возлюбленного Варвары Шмыковой и диджея Даниила Радлова, Аврору, Артема Михалкова, Сергея Бурунова, Сергея Сельянова и других знаменитостей.
Фото: пресс-служба
На специальном показе присутствовала также актриса Ольга Сутулова, которая вскоре подарит актеру Евгению Стычкину еще одного наследника.
Фото: пресс-служба
Съемки фильма, рассказывающего о судьбе известной поэтессы Ники Турбиной, которая прославилась в возрасте 8 лет и прожила короткую, но драматичную жизнь, начались в мае 2021 года и проходили в Москве.
В широкий прокат картина выйдет 19 мая.
Фото: архив пресс-службы