Анна Михалкова, Федор Бондарчук и другие звезды на премьере фильма «Ника»

Съемки фильма, рассказывающего о судьбе известной поэтессы Ники Турбиной, которая прославилась в возрасте 8 лет и прожила короткую, но драматичную жизнь, начались в мае 2021 года и проходили в Москве.

В широкий прокат картина выйдет 19 мая.