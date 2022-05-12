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Анна Михалкова, Федор Бондарчук и другие звезды на премьере фильма «Ника»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 11 мая прошел специальный показ драмы «Ника» режиссера Василисы Кузьминой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Михалкова и Вита Корниенко

Фото: пресс-служба

Картину представили актеры Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко и Евгений Сангаджиев, продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Денис Баглай и Вадим Верещагин, а также сценарист Юлия Гулян.

Аврора

Аврора

Фото: пресс-служба

Среди звездных гостей можно было увидеть Анну Цуканову-Котт, Жору Крыжовникова, Юрия Быкова, возлюбленного Варвары Шмыковой и диджея Даниила Радлова, Аврору, Артема Михалкова, Сергея Бурунова, Сергея Сельянова и других знаменитостей.

Анна Цуканова-Котт

Анна Цуканова-Котт

Фото: пресс-служба

На специальном показе присутствовала также актриса Ольга Сутулова, которая вскоре подарит актеру Евгению Стычкину еще одного наследника.

Ольга Сутулова с гостьей вечера

Ольга Сутулова с гостьей вечера

Фото: пресс-служба

Съемки фильма, рассказывающего о судьбе известной поэтессы Ники Турбиной, которая прославилась в возрасте 8 лет и прожила короткую, но драматичную жизнь, начались в мае 2021 года и проходили в Москве.

В широкий прокат картина выйдет 19 мая.

Фото: архив пресс-службы

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