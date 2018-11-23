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Анна Михалкова, Елена Летучая, Наталья Бардо и другие «суперженщины» на первой премии GQ Super Women 2018

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Наталья Бардо

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Журнал GQ в этом году решил вручить статуэтки не только на своей традиционной церемонии «Человек года», но и учредить новую — «Суперженщины».

В светской тусовке поговаривают, что многие феминистки раскритиковали отдельную номинацию «Женщина года» на премии «Человек года» журнала GQ, поэтому, чтобы никого не обижать, издание решило провести отдельную церемонию для представительниц прекрасного пола. Как бы там ни было, затея получилась удачной — об этом говорит аншлаг на красной дорожке роскошного особняка на Волхонке вечером 22 ноября.

Особое внимание к себе привлекла певица Кети Топурия, всего пару дней назад объявившая о расставании с рэпером Гуфом. Красавица надела эффектное платье с очень высоким разрезом и как ни в чем не бывало улыбалась звездным друзьям и фотографам.

Помимо Кети, на церемонии присутствовали и другие знаменитые актрисы, певицы и светские львицы, некоторые из них — разумеется, с супругами. Фотографам позировали Елена Летучая, Наталья Бардо, Ксения Чилингарова, Мария Шумакова, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Елена и Дмитрий Маликовы и другие.

Список победительниц премии GQ Super Women 2018:

«Суть вещей» — Расида Лакоба

«Атмосфера успеха» — Юлия Соловьева

«Власть в Сети» — Алла Вербер

«Луч света» — Виктория Шелягова

«Привычка побеждать» — Марина Жигалова-Озкан

«Империя успеха» — Татьяна Володина

«Энергия успеха» — Евгения Лешкова

«Стратегия успеха» — Татьяна Филева

«Золотой кадр» — Анна Михалкова

«Сила внутренней красоты» — Ляйсан Утяшева

«Книга женского рода» — Гузель Яхина

«Доброе дело» — Юлия Пересильд

«Главная из искусств» — Марина Лошак

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Instagram

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