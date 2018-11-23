Анна Михалкова, Елена Летучая, Наталья Бардо и другие «суперженщины» на первой премии GQ Super Women 2018

В светской тусовке поговаривают, что многие феминистки раскритиковали отдельную номинацию «Женщина года» на премии «Человек года» журнала GQ, поэтому, чтобы никого не обижать, издание решило провести отдельную церемонию для представительниц прекрасного пола. Как бы там ни было, затея получилась удачной — об этом говорит аншлаг на красной дорожке роскошного особняка на Волхонке вечером 22 ноября.

Особое внимание к себе привлекла певица Кети Топурия, всего пару дней назад объявившая о расставании с рэпером Гуфом. Красавица надела эффектное платье с очень высоким разрезом и как ни в чем не бывало улыбалась звездным друзьям и фотографам.