Анна Котова-Дерябина, Денис Никифоров и другие звезды на премьере триллера «Многоэтажка»

Исполнительница одной из ролей Анна Котова-Дерябина появилась на премьере в образе в стиле casual. Она надела облегающие джинсы, белый топ и жакет-букле. Завершили образ туфли на высоком каблуке бежевого оттенка, а яркой деталью аутфита стал розовый клатч.

Дарья Щербакова, сыгравшая роль Киры, для вечера в кино выбрала готический образ: черное шелковое короткое платье с рукавами-воланами и высокие кожаные ботинки на шнуровке. Волосы актриса покрасила в ярко-фиолетовый цвет.