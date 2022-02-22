Анна Котова-Дерябина, Денис Никифоров и другие звезды на премьере триллера «Многоэтажка»
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Фото: Пресс-служба
Исполнительница одной из ролей Анна Котова-Дерябина появилась на премьере в образе в стиле casual. Она надела облегающие джинсы, белый топ и жакет-букле. Завершили образ туфли на высоком каблуке бежевого оттенка, а яркой деталью аутфита стал розовый клатч.
Дарья Щербакова, сыгравшая роль Киры, для вечера в кино выбрала готический образ: черное шелковое короткое платье с рукавами-воланами и высокие кожаные ботинки на шнуровке. Волосы актриса покрасила в ярко-фиолетовый цвет.
Фото: Пресс-служба
Гендиректор группы компаний START Юлия Миндубаева и режиссер Антон Маслов поблагодарили Министерство культуры за поддержку и помощь в съемках «Многоэтажки».
Триллер стал для режиссера Антона Маслова (он же снял известный сериал «Вампиры средней полосы») дебютом в большом кино. «Многоэтажка» рассказывает о потерявшейся в многоэтажке девочке. Каждую субботу пожарный Антон Калашников (Денис Никифоров) встречает 14-летнюю дочь Киру с танцев. Но в этот день все пошло не так. Кира позвонила в домофон, но до квартиры не дошла. Антон начинает поиски девочки, пробиваясь через человеческое безразличие.
С 24 февраля триллер можно посмотреть в избранных кинотеатрах, а с 3 марта — на платформе START.
Фото: пресс-служба START