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Анна Котова-Дерябина, Денис Никифоров и другие звезды на премьере триллера «Многоэтажка»

В Москве состоялась закрытая премьера городского триллера Антона Маслова. Кроме съемочной группы Дениса Никифорова, Анны Котовой-Дерябиной, Елены Муравьевой и других, на просмотре побывали Дмитрий Чеботарев и Елизавета Климова, Марьяна Спивак, Сергей Кристовский, Светлана Камынина, Татьяна Храмова, Марк Эйдельштейн, Артем Кошман, Дмитрий Барченков и другие звездные гости.
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Слайд, который
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Анна Котова-Дерябина

Фото: Пресс-служба

Исполнительница одной из ролей Анна Котова-Дерябина появилась на премьере в образе в стиле casual. Она надела облегающие джинсы, белый топ и жакет-букле. Завершили образ туфли на высоком каблуке бежевого оттенка, а яркой деталью аутфита стал розовый клатч.

Дарья Щербакова, сыгравшая роль Киры, для вечера в кино выбрала готический образ: черное шелковое короткое платье с рукавами-воланами и высокие кожаные ботинки на шнуровке. Волосы актриса покрасила в ярко-фиолетовый цвет.

Дарья Щербакова

Дарья Щербакова

Фото: Пресс-служба

Гендиректор группы компаний START Юлия Миндубаева и режиссер Антон Маслов поблагодарили Министерство культуры за поддержку и помощь в съемках «Многоэтажки».

Триллер стал для режиссера Антона Маслова (он же снял известный сериал «Вампиры средней полосы») дебютом в большом кино. «Многоэтажка» рассказывает о потерявшейся в многоэтажке девочке. Каждую субботу пожарный Антон Калашников (Денис Никифоров) встречает 14-летнюю дочь Киру с танцев. Но в этот день все пошло не так. Кира позвонила в домофон, но до квартиры не дошла. Антон начинает поиски девочки, пробиваясь через человеческое безразличие.

С 24 февраля триллер можно посмотреть в избранных кинотеатрах, а с 3 марта — на платформе START.

Фото: пресс-служба START

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