Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и другие звезды с детьми посмотрели новый мультфильм «Холодное сердце 2»
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Фото: Пресс-служба
23 ноября в столичном Каро 11 Октябрь прошел премьерный показ нового анимационного фильма Disney «Холодное сердце 2». Увидеть продолжение приключений сестер Анны и Эльзы и их друзей собрались многие знаменитости с детьми, среди которых были замечены Анна Хилькевич с дочкой Арианной, Екатерина Вилкова с сыном и дочкой, Андрей Мерзликин с семьей.
Фото: Пресс-служба
На суд первых зрителей картину представили генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и артисты дубляжа, подарившие голоса любимым миллионами зрителей персонажей: джазовая певица Анна Бутурлина (голос Эльзы), актриса мюзиклов и кино Наталия Быстрова (голос Анны), актер театра и кино Андрей Бирин (голос Кристоффа), а также легендарный певец и композитор Сергей Пенкин (голос Олафа).
Фото: Пресс-служба
В новом мультфильме «Холодное сердце 2» Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.
Фото: пресс-служба
Видео: YouTube/Disney Россия
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