Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и другие звезды с детьми посмотрели новый мультфильм «Холодное сердце 2»

В новом мультфильме «Холодное сердце 2» Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.