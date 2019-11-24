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Анна Хилькевич, Екатерина Вилкова и другие звезды с детьми посмотрели новый мультфильм «Холодное сердце 2»

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Анна Хилькевич с дочкой

Фото: Пресс-служба

В Москве состоялся закрытый премьерный показ продолжения ставшего легендарным мультфильма Disney.

23 ноября в столичном Каро 11 Октябрь прошел премьерный показ нового анимационного фильма Disney «Холодное сердце 2». Увидеть продолжение приключений сестер Анны и Эльзы и их друзей собрались многие знаменитости с детьми, среди которых были замечены Анна Хилькевич с дочкой Арианной, Екатерина Вилкова с сыном и дочкой, Андрей Мерзликин с семьей.

Анна Хилькевич с дочкой

Фото: Пресс-служба

На суд первых зрителей картину представили генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и артисты дубляжа, подарившие голоса любимым миллионами зрителей персонажей: джазовая певица Анна Бутурлина (голос Эльзы), актриса мюзиклов и кино Наталия Быстрова (голос Анны), актер театра и кино Андрей Бирин (голос Кристоффа), а также легендарный певец и композитор Сергей Пенкин (голос Олафа).

Наталия Быстрова, Анна Бутурлина, Андрей Бирин и Сергей Пенкин

Фото: Пресс-служба

В новом мультфильме «Холодное сердце 2» Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

В широкий прокат «Холодное сердце 2» выйдет 28 ноября. Билеты на мультфильм вы можете купить здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: YouTube/Disney Россия

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