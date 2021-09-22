Чурина пришла на премьеру фильма в Сочи в образе первой леди, а Бардо — в накидке-пледе
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Фото: архив пресс-службы
Первыми зрителями стали Александр Роднянский, Федор Бондарчук, Александр Паль, Юра Борисов, Егор Корешков, Светлана Устинова, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Резо Гигинеишвили, Алена Свиридова и многие другие.
Фильм публике представили его создатели: режиссер Григорий Добрыгин, сценарист Антон Яруш, актриса Ксения Раппопорт и другие.
Ксения Раппопорт, которая сыграла в картине одну из главных ролей, вышла на дорожку в расслабленном образе — объемный клетчатый пиджак звезда сочетает с укороченными брюками. Завершают наряд черные кеды. Свои роскошные кудрявые волосы актриса собрала в пучок на затылке.
Фото: архив пресс-службы
Анна Чурина появилась в элегантном костюме небесно-голубого оттенка. Женственный образ прекрасно дополняет комплект украшений из жемчуга — винтажные колье и серьги.
Фото: архив пресс-службы
Алена Свиридова пришла на премьеру в темном костюме — изюминкой наряда стала приталенная блуза необычного кроя, которая подчеркнула фигуру певицы. Образ завершают белые кеды, а небольшие украшения сделали его более утонченным.
Фото: архив пресс-службы
Лента расскажет историю популярной актрисы по имени Инга, которая в самый разгар пандемии коронавируса находит под своей дверью курьера-мигранта из Средней Азии, который оказался без сознания. Несмотря на огромный риск заразиться, женщина приютила его — но поставила молодому человеку одно условие.
В российский прокат фильм выходит с 28 октября.
Фото: архив пресс-службы