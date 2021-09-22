Первыми зрителями стали Александр Роднянский, Федор Бондарчук, Александр Паль, Юра Борисов, Егор Корешков, Светлана Устинова, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Резо Гигинеишвили, Алена Свиридова и многие другие.

Фильм публике представили его создатели: режиссер Григорий Добрыгин, сценарист Антон Яруш, актриса Ксения Раппопорт и другие.

Ксения Раппопорт, которая сыграла в картине одну из главных ролей, вышла на дорожку в расслабленном образе — объемный клетчатый пиджак звезда сочетает с укороченными брюками. Завершают наряд черные кеды. Свои роскошные кудрявые волосы актриса собрала в пучок на затылке.