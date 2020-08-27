Анна Чурина, Дина Немцова, Екатерина Одинцова и другие знаменитости зажгли на вечеринке «Взрослые танцы»
Фото: Пресс-служба
В среду, 26 августа, в баре Do Not Disturb на Петровке состоялась вечеринка «Взрослые танцы». Звездные гости - Анна Чурина, Дина Немцова, Екатерина Одинцова, Ирина Чайковская - были рады возможности повеселиться под модную музыку после наскучивших многим онлайн-вечеринок.
Фото: Пресс-служба
Некоторые знаменитости - Арчи Vj (Цветков Артур), Ирина Чайковская, Алина Буре, Наталья Толстая, Елена Ищеева, Ольга Зайцева, Наталья Фрейдина - пришли с взрослыми детьми.
Фото: Пресс-служба
Вечеринка «Взрослые танцы» открыла серию нового формата, которая по задумке организаторов, стирает стереотипные представления о проблеме «Отцов и детей» и укрепляет дружбу между поколениями с помощью танцев и музыки.
Самые яркие моменты вечеринки попали в объектив фотографа Филиппа Григоренко.
Фото: пресс-служба
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