Анна Чурина, Дина Немцова, Екатерина Одинцова и другие знаменитости зажгли на вечеринке «Взрослые танцы»

Вечеринка «Взрослые танцы» открыла серию нового формата, которая по задумке организаторов, стирает стереотипные представления о проблеме «Отцов и детей» и укрепляет дружбу между поколениями с помощью танцев и музыки.

Самые яркие моменты вечеринки попали в объектив фотографа Филиппа Григоренко.