Анна Чиповская, Юлия Меньшова и другие звезды на юбилее Евгения Писарева
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Фото: пресс-служба
Художественному руководителю МДТ имени А. С. Пушкина Евгению Писареву 3 мая исполнилось 50 лет. По случаю столь важного события артисты труппы и близкие друзья театра устроили незабываемый сюрприз худруку, сыграв оригинальный концерт.
Среди звездных гостей, которые специально пришли поздравить юбиляра, можно было заметить Анну Чиповскую, Юлию Меньшову, Константина Хабенского, Константина Райкина, Таисию Вилкову, Александру Урсуляк, Александра Молочникова, Викторию Исакову, Олега Меньшикова, Вадима Верника и многих других. Присутствующие не скупились на теплые слова и пожелания в этот вечер.
Фото: пресс-служба
«Евгений Александрович, как я люблю вас, как я вам благодарна, какой вы потрясающий актер, какой вы харизматик, какой вы для меня авторитет! Как с вами круто репетировать! Я желаю вам прекрасного года! Обнимаю, целую! Ваша Чипа», — трогательно обратилась к Евгению Писареву актриса Анна Чиповская.
«Талантом Евгений Писарев не обижен, поэтому желаю ему только здоровья и сил! Сил и здоровья. Это сейчас особенно важно», — обратился к юбиляру Константин Хабенский, актер и художественный руководитель МХТ Чехова.
«Он мой учитель, он мой мастер, очень мной любимый человек! Я его безусловно уважаю за то, что он делает. Это касается и профессии, и человеческих взаимоотношений. Желаю ему стойкости, терпения, долгих лет творческой жизни и вдохновения!», — выразила свои эмоции актриса Таисия Вилкова.
«Я работал в прошлом году в замечательном Театре Пушкина и убедился в том, что весь его большой коллектив Писарева обожает и очень ему верит, очень к его словам прислушивается. Желаю ему сохранять жизнерадостность и уверенность в том, в чем уверен. А он довольно уверенный в себе художник, автор, руководитель», — подытожил режиссер Евгений Гришковец.
Фото: пресс-служба