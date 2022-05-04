Анна Чиповская, Юлия Меньшова и другие звезды на юбилее Евгения Писарева

«Евгений Александрович, как я люблю вас, как я вам благодарна, какой вы потрясающий актер, какой вы харизматик, какой вы для меня авторитет! Как с вами круто репетировать! Я желаю вам прекрасного года! Обнимаю, целую! Ваша Чипа», — трогательно обратилась к Евгению Писареву актриса Анна Чиповская.

«Талантом Евгений Писарев не обижен, поэтому желаю ему только здоровья и сил! Сил и здоровья. Это сейчас особенно важно», — обратился к юбиляру Константин Хабенский, актер и художественный руководитель МХТ Чехова.

«Он мой учитель, он мой мастер, очень мной любимый человек! Я его безусловно уважаю за то, что он делает. Это касается и профессии, и человеческих взаимоотношений. Желаю ему стойкости, терпения, долгих лет творческой жизни и вдохновения!», — выразила свои эмоции актриса Таисия Вилкова.

«Я работал в прошлом году в замечательном Театре Пушкина и убедился в том, что весь его большой коллектив Писарева обожает и очень ему верит, очень к его словам прислушивается. Желаю ему сохранять жизнерадостность и уверенность в том, в чем уверен. А он довольно уверенный в себе художник, автор, руководитель», — подытожил режиссер Евгений Гришковец.