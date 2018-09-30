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Анна Чиповская восхитила вокальным талантом на закрытой вечеринке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Чиповская

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В минувшую субботу, 29 сентября, состоялась финальная встреча в рамках La Maison Rémy Martin в Музее Архитектуры им. Щусева.

Гости вечера в закрытом pop-up клубе получили уникальную возможность узнать о музыкальном таланте популярной актрисы театра и кино Анны Чиповской. Под аккомпанемент рояля, за которым был ее папа – музыкант-аранжировщик, пианист и композитор Борис Фрумкин – Аня исполнила проникновенные джазовые композиции, среди которых были The man I love и Route 66.

Анна Чиповская

Выступление Анны Чиповской

Выступление Анны Чиповской

Среди приглашенных на закрытое мероприятие в Музей архитектуры им. Щусева были замечены Светлана Устинова и Илья Стюарт, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Мадина Гогова, Анфиса Черных, Сабина Ахметова, Юлия Прудько, Юлианна Караулова, Тата Бондарчук, Ирина Вольская, Полина Сохранова, Мари Коберидзе, Илья Бачурин, Наталья и Мурад Османн, Ян Яновский, Ольга и Константин Андрикопулос, Марика, Андрей Шилков, Марина Далакян, Сергей и Елена Лесс, Полина Сохранова и Данил Перушев, Иван Макаревич, Анастасия Меськова, Анна Андронова, Виктория Сорокина и другие.

Светлана Устинова и Илья Стюарт

По традиции, серия вечеринок La Maison Rémy Martin завершилась DJ-сетом Виталия Козака.

Виталий Козак

Фото: пресс-служба

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