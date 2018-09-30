Анна Чиповская восхитила вокальным талантом на закрытой вечеринке

Гости вечера в закрытом pop-up клубе получили уникальную возможность узнать о музыкальном таланте популярной актрисы театра и кино Анны Чиповской. Под аккомпанемент рояля, за которым был ее папа – музыкант-аранжировщик, пианист и композитор Борис Фрумкин – Аня исполнила проникновенные джазовые композиции, среди которых были The man I love и Route 66.
Среди приглашенных на закрытое мероприятие в Музей архитектуры им. Щусева были замечены Светлана Устинова и Илья Стюарт, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Мадина Гогова, Анфиса Черных, Сабина Ахметова, Юлия Прудько, Юлианна Караулова, Тата Бондарчук, Ирина Вольская, Полина Сохранова, Мари Коберидзе, Илья Бачурин, Наталья и Мурад Османн, Ян Яновский, Ольга и Константин Андрикопулос, Марика, Андрей Шилков, Марина Далакян, Сергей и Елена Лесс, Полина Сохранова и Данил Перушев, Иван Макаревич, Анастасия Меськова, Анна Андронова, Виктория Сорокина и другие.
По традиции, серия вечеринок La Maison Rémy Martin завершилась DJ-сетом Виталия Козака.
Фото: пресс-служба