Анна Чиповская восхитила вокальным талантом на закрытой вечеринке

Среди приглашенных на закрытое мероприятие в Музей архитектуры им. Щусева были замечены Светлана Устинова и Илья Стюарт, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Мадина Гогова, Анфиса Черных, Сабина Ахметова, Юлия Прудько, Юлианна Караулова, Тата Бондарчук, Ирина Вольская, Полина Сохранова, Мари Коберидзе, Илья Бачурин, Наталья и Мурад Османн, Ян Яновский, Ольга и Константин Андрикопулос, Марика, Андрей Шилков, Марина Далакян, Сергей и Елена Лесс, Полина Сохранова и Данил Перушев, Иван Макаревич, Анастасия Меськова, Анна Андронова, Виктория Сорокина и другие.