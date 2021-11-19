Ани Лорак, Юрий Антонов и другие звезды выступят на 26-ой премии «Золотой граммофон»

Церемония вручения музыкальной премии проводится с 1966 года. Многие артисты за эти годы стали рекордсменами по количеству статуэток. Например, Филипп Киркоров получал их более 20 раз, а некоторым артистам вручали сразу две награды в год.

«Золотой граммофон» — это шоу с богатейшей историей, которое из года в год ждут миллионы поклонников российской эстрады. «Золотой граммофон» — это знак качества, ведь каждая деталь концерта продумана до мелочей. Зрители как в зале, так и те, которые смотрят многочасовое музыкальное шоу онлайн, не могут ни на секунду оторваться от этого завораживающего действия.