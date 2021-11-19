Ани Лорак, Юрий Антонов и другие звезды выступят на 26-ой премии «Золотой граммофон»
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Церемония вручения музыкальной премии проводится с 1966 года. Многие артисты за эти годы стали рекордсменами по количеству статуэток. Например, Филипп Киркоров получал их более 20 раз, а некоторым артистам вручали сразу две награды в год.
«Золотой граммофон» — это шоу с богатейшей историей, которое из года в год ждут миллионы поклонников российской эстрады. «Золотой граммофон» — это знак качества, ведь каждая деталь концерта продумана до мелочей. Зрители как в зале, так и те, которые смотрят многочасовое музыкальное шоу онлайн, не могут ни на секунду оторваться от этого завораживающего действия.
Фото: Пресс-служба
Известно, что 10 декабря на сцену Государственного Кремлевского дворца выйдут популярные звезды отечественной эстрады, среди которых Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Zivert, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Юрий Антонов и многие другие.
Концерт пройдет в формате COVID-free: для посещения шоу, помимо билета, необходимо предъявить QR-код и паспорт. Начало в 18:30.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru