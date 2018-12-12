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Ани Лорак, Владимир Кузьмин с новой девушкой, беременная супруга Алена Гаврилова и другие звездные друзья и родные поздравили Эмина Агаларова с 39-летием

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В ночь на 12 декабря певец и продюсер Эмин с размахом отметил свой день рождения.

После двух грандиозных шоу в московском Crocus City Hall 10 и 11 декабря Эмин Агаларов собрал друзей и родных на традиционной вечеринке в честь своего дня рождения, где гости продолжили отдыхать, петь и танцевать, и, конечно, поздравлять именинника.

Фотографам позировали десятки звездных гостей — от Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Анжелики Агурбаш, Валерии и Иосифа Пригожина до Владимира Кузьмина с новой молодой возлюбленной по имени Светлана и давнего друга Эмина, американского актера и гражданина РФ Стивена Сигала с женой Батсухийн.

Разумеется, особое внимание к себе приковала красавица-супруга самого Эмина, модель Алена Гаврилова, которая скоро родит мужу первого общего ребенка, о чем недавно сообщил сам певец. Девушка старалась держаться подальше от камер, что неудивительно, но когда Эмину вынесли огромный многоярусный торт, она, конечно, не смогла не присоединиться к нему на сцене и не сказать несколько теплых слов.

На протяжении вечера в честь именниника выступили Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Владимир Кузьмин, Брендон Стоун, Джиган, Рита Дакота и другие, а афтепати затянулось до самого утра.

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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