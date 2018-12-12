Ани Лорак, Владимир Кузьмин с новой девушкой, беременная супруга Алена Гаврилова и другие звездные друзья и родные поздравили Эмина Агаларова с 39-летием

После двух грандиозных шоу в московском Crocus City Hall 10 и 11 декабря Эмин Агаларов собрал друзей и родных на традиционной вечеринке в честь своего дня рождения, где гости продолжили отдыхать, петь и танцевать, и, конечно, поздравлять именинника.

Фотографам позировали десятки звездных гостей — от Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Анжелики Агурбаш, Валерии и Иосифа Пригожина до Владимира Кузьмина с новой молодой возлюбленной по имени Светлана и давнего друга Эмина, американского актера и гражданина РФ Стивена Сигала с женой Батсухийн.