Ани Лорак в белом костюме и Стоцкая в платье с разрезом на Family Awards-2021
Церемония собрала звезд шоу-бизнеса, кино, спорта, моды, телевидения, которые являются примером для своих поклонников. Главной темой вечера стала семья.
На мероприятии появились Ани Лорак, Олеся Судзиловская, Лиза Арзамасова, Алена Хмельницкая, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Дарья Повереннова, Анна Пескова, Эвелина Бледанс, Анастасия Стоцкая и другие звезды.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Анастасия Стоцкая появилась на вручении премии в черном платье с эффектным разрезом, к которому выбрала элегантные золотистые босоножки и необычное колье.
Фото: архив пресс-службы
Ани Лорак пришла на вечеринку в белоснежном брючном костюме с интересным декоративным элементом и в стильных черных босоножках. Для вечера стилисты подобрали певице простую, но элегантную прическу с распущенными прямыми волосами.
Фото: архив пресс-службы
Анастасия Макеева появилась на вечере в сопровождении своего супруга Романа Малькова. Для мероприятия звезда выбрала укороченный брючный комбинезон шоколадного оттенка в белый горошек и классические белые лодочки.
Алена Хмельницкая надела яркий розовый приталенный костюм с широкими брюками из струящегося материала и добавила к нему клатч золотого оттенка.
Вечер прошел с учетом всех необходимых мер безопасности при пандемии коронавируса — на протяжении всего мероприятия гости были в масках и соблюдали социальную дистанцию.
Фото: архив пресс-службы
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