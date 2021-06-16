Ани Лорак в белом костюме и Стоцкая в платье с разрезом на Family Awards-2021

Анастасия Макеева появилась на вечере в сопровождении своего супруга Романа Малькова. Для мероприятия звезда выбрала укороченный брючный комбинезон шоколадного оттенка в белый горошек и классические белые лодочки.

Алена Хмельницкая надела яркий розовый приталенный костюм с широкими брюками из струящегося материала и добавила к нему клатч золотого оттенка.

Вечер прошел с учетом всех необходимых мер безопасности при пандемии коронавируса — на протяжении всего мероприятия гости были в масках и соблюдали социальную дистанцию.