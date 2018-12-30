Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая и другие звезды с детьми побывали на Кремлевской елке

В этом году любимые сказочные персонажи Садко, Левша, Данила-мастер и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка совершили захватывающее путешествие на космическом корабле «Фантазия», чтобы разгадать тайну нашей планеты. В представлении приняли участие лучшие театральные артисты, музыканты, художники, декораторы и воспитанники детских творческих коллективов.

Перед началом представления в фойе Кремлевского Дворца развернулась грандиозная развлекательная программа, где ребят ждали чудеса от Деда Мороза, встречи со сказочными героями, выставка сценических костюмов Кремлевской елки за всю её историю, а также интерактивные зоны телеканала «Карусель».

Телевизионную версию спектакля «Тайна планеты Земля» можно будет увидеть 13 января 2019 года на телеканале «Карусель».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба