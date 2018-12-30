Анфиса Чехова, Анастасия Стоцкая и другие звезды с детьми побывали на Кремлевской елке

Вот уже более полувека новогодняя елка в Кремле остается главной праздничной историей страны, самым красочным, любимым и долгожданным событием, которое продолжает дарить незабываемые впечатления на всю жизнь. Для многих ребят со всей России, как и для их родителей, посещение новогодних спектаклей в Кремле стало доброй традицией, которая продолжается и в этом году при медиаподдержке телеканала «Карусель».
30 декабря любимый детский телеканал пригласил на Кремлевскую елку звезд с детьми. Юлия Барановская, Елена Борщева, Анфиса Чехова, Ольга Ушакова, Светлана Пермякова, Павел Деревянко, Полина Диброва, Ольга Кабо, Ксения Новикова, Согдиана, Анастасия Стоцкая и многие другие пришли в Государственный Кремлевский Дворец, чтобы вместе со своими детьми посмотреть волшебную новогоднюю сказку «Тайна планеты Земля».
В этом году любимые сказочные персонажи Садко, Левша, Данила-мастер и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка совершили захватывающее путешествие на космическом корабле «Фантазия», чтобы разгадать тайну нашей планеты. В представлении приняли участие лучшие театральные артисты, музыканты, художники, декораторы и воспитанники детских творческих коллективов.
Перед началом представления в фойе Кремлевского Дворца развернулась грандиозная развлекательная программа, где ребят ждали чудеса от Деда Мороза, встречи со сказочными героями, выставка сценических костюмов Кремлевской елки за всю её историю, а также интерактивные зоны телеканала «Карусель».
Телевизионную версию спектакля «Тайна планеты Земля» можно будет увидеть 13 января 2019 года на телеканале «Карусель».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба