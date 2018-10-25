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Андрей Малахов, Лиза Пескова, Илья Бачурин и Надежда Сысоева и другие звезды закрыли «Недели Каннского кино»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Илья Бачурин и Надежда Сысоева

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24 октября в Москве завершился ежегодный кинофестиваль, в рамках которого демонстрировались фильмы, номинированные или победившие на главном международном смотре в Каннах.

Вечером в среду, 24 октября, журнал GQ представил столичной публике премьеру нео-нуарного триллера режиссера Дэвида Роберта Митчелла «Под Сильвер-Лэйк» в рамках закрытия «Недель Каннского Кино 2018».

Фильм оценили такие знаменитости, как Елизавета Пескова, Андрей Малахов, Ксения Князева, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Марика Кравцова и другие.

Сюжет картины развивается вокруг парня по имени Сэм (в исполнении Эндрю Гарфилда). Он знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах. Главный герой во что бы то ни стало намерен отыскать ее. Сэм пускается в сюрреалистический трип по Лос-Анджелесу и стремительно погружается во тьму тайн, скандалов и теорий заговора, на которых стоит Город ангелов.

Фильм в российском прокате с 8 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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