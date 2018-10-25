Андрей Малахов, Лиза Пескова, Илья Бачурин и Надежда Сысоева и другие звезды закрыли «Недели Каннского кино»

Сюжет картины развивается вокруг парня по имени Сэм (в исполнении Эндрю Гарфилда). Он знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах. Главный герой во что бы то ни стало намерен отыскать ее. Сэм пускается в сюрреалистический трип по Лос-Анджелесу и стремительно погружается во тьму тайн, скандалов и теорий заговора, на которых стоит Город ангелов.

Фильм в российском прокате с 8 ноября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры