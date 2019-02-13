Малахов со Шкулевой, Аскери с Белоцерковским и другие звездные пары отметили День святого Валентина на закрытом ужине

Совсем скоро влюбленные со всего мира отметят свой праздник — День святого Валентина. Накануне известные супружеские и не только пары собрались в изысканном салоне Ralph Lauren Home в Москве, чтобы еще раз признаться друг другу в чувствах и поделиться эмоциями с друзьями на закрытом ужине под романтическим названием Love Is. За особую атмосферу вечера отвечала флористическая компания Aster.

Наибольшее внимание было приковано к молодым родителям Андрею Малахову и Наталье Шкулевой — супруги довольно редко выходят в свет вместе, но этот вечер пропустить не смогли. Надо отметить, что Наталья выглядит прекрасно — она постройнела и просто сияет.