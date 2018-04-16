Андреева в прозрачной блузке, Боярская и Матвеев, а также другие звезды на церемонии «Золотая маска — 2018»

Накануне вечером в Москве прошла 24-я церемония вручения театральной премии «Золотая маска». Победителей награждали на Новой сцене Большого театра.

Генеральный директор фестиваля упомянула в своей речи опального Кирилла Серебренникова: «Некоторые наши коллеги находятся в затруднительном положении — Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Интин, Алексей Малобродский. Желаем им обрести возможность работать».

Чуть позже Серебренников был назван победителем в номинации «Лучший режиссер в опере» за «Чаадского». Статуэтку за него получил продюсер Павел Каплевич.