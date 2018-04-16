Андреева в прозрачной блузке, Боярская и Матвеев, а также другие звезды на церемонии «Золотая маска — 2018»

Накануне вечером в Москве прошла 24-я церемония вручения театральной премии «Золотая маска». Победителей награждали на Новой сцене Большого театра.
Генеральный директор фестиваля упомянула в своей речи опального Кирилла Серебренникова: «Некоторые наши коллеги находятся в затруднительном положении — Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Интин, Алексей Малобродский. Желаем им обрести возможность работать».
Чуть позже Серебренников был назван победителем в номинации «Лучший режиссер в опере» за «Чаадского». Статуэтку за него получил продюсер Павел Каплевич.
Среди гостей премии были замечены Максим Матвеев и Елизавета Боярская, Ирина Апексимова, Екатерина Андреева, Юлия Меньшова и другие знаменитости.
Список победителей «Золотой маски — 2018»:
Лучшая исполнительница женской роли в драме — Алла Демидова, «Ахматова. Поэма без героя» («Гоголь-центр»)
Лучший исполнитель мужской роли в драме — Вячеслав Ковалев, «Изгнание» (Театр им. Маяковского)
Лучшая оперетта/мюзикл — «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» (Театр на Таганке)
Лучший оперный спектакль — «Билли Бад» (Большой театр)
Лучший балетный спектакль — «Сюита в белом» (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко)
Лучшая женская роль в балетном спектакле — Анастасия Сташкевич, «Клетка» (Большой театр)
Лучшая мужская роль в балетном спектакле — Нурбек Батулла, «Зов начала» (Фонд культурных инициатив «Творческая среда» и Театральный проект «Камень. Облако. Птица», Казань)
Фото: Starface