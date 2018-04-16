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Андреева в прозрачной блузке, Боярская и Матвеев, а также другие звезды на церемонии «Золотая маска — 2018»

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Елизавета Боярская и Максим Матвеев
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В Москве состоялась церемония вручения театральной премии «Золотая маска — 2018».

Накануне вечером в Москве прошла 24-я церемония вручения театральной премии «Золотая маска». Победителей награждали на Новой сцене Большого театра.

Генеральный директор фестиваля упомянула в своей речи опального Кирилла Серебренникова: «Некоторые наши коллеги находятся в затруднительном положении — Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Интин, Алексей Малобродский. Желаем им обрести возможность работать».

Чуть позже Серебренников был назван победителем в номинации «Лучший режиссер в опере» за «Чаадского». Статуэтку за него получил продюсер Павел Каплевич.

Среди гостей премии были замечены Максим Матвеев и Елизавета Боярская, Ирина Апексимова, Екатерина Андреева, Юлия Меньшова и другие знаменитости.

Список победителей «Золотой маски — 2018»:

  • Лучшая исполнительница женской роли в драме — Алла Демидова, «Ахматова. Поэма без героя» («Гоголь-центр»)

  • Лучший исполнитель мужской роли в драме — Вячеслав Ковалев, «Изгнание» (Театр им. Маяковского)

  • Лучшая оперетта/мюзикл — «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» (Театр на Таганке)

  • Лучший оперный спектакль — «Билли Бад» (Большой театр)

  • Лучший балетный спектакль — «Сюита в белом» (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко)

  • Лучшая женская роль в балетном спектакле — Анастасия Сташкевич, «Клетка» (Большой театр)

  • Лучшая мужская роль в балетном спектакле — Нурбек Батулла, «Зов начала» (Фонд культурных инициатив «Творческая среда» и Театральный проект «Камень. Облако. Птица», Казань)

Фото: Starface

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