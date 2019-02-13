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Андреева, Шалаева, Арзамасова и другие «Любовницы» представили свою новую киноработу на закрытой премьере

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук

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13 февраля знаменитости собрались в одном из московских кинотеатров на масштабную премьеру.

Накануне вечером звезды новой комедии Елены Хазановой «Любовницы» — от Паулины Андреевой до Лизы Арзамасовой — приехали в один из центральных московских кинотеатров, чтобы представить фильм публике на закрытом показе. На красной дорожке появились не только актеры и актрисы, работавшие над картиной, но и другие знаменитости, получившие заветные приглашения на премьеру.

Паулину, разумеется, сопровождал возлюбленный — Федор Бондарчук. Девушка с удовольствием позировала рядом с режиссером и актером и счастливо улыбалась.

Не хватало на премьере лишь исполнительницы одной из главных ролей — Александры Бортич. Должно быть, она присутствовала на коктейле GQ, параллельно проходившем в одном из фешенебельных столичных ресторанов. Впрочем, и без молодой блондинки на мероприятии яблоку было негде упасть от количества селебрити — Екатерина Архарова с супругом, Мария Шалаева, Анастасия Меськова, Екатерина Волкова и другие сменяли друг друга перед фотографами.

По сюжету фильма три москвички случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими женатыми мужчинами. Для начала подруги по несчастью решают отомстить своим бывшим. Но когда цель достигнута, у девушек появляется иная идея: создать тайное общество покинутых любовниц-мстительниц. Используя свою смекалку и артистические способности, они помогают таким же, как они, девушкам с разбитым сердцем выводить на чистую воду неверных мужей.

«Любовницы» в прокате с 28 февраля. Купить билеты на фильм уже можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

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