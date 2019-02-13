Андреева, Шалаева, Арзамасова и другие «Любовницы» представили свою новую киноработу на закрытой премьере

Накануне вечером звезды новой комедии Елены Хазановой «Любовницы» — от Паулины Андреевой до Лизы Арзамасовой — приехали в один из центральных московских кинотеатров, чтобы представить фильм публике на закрытом показе. На красной дорожке появились не только актеры и актрисы, работавшие над картиной, но и другие знаменитости, получившие заветные приглашения на премьеру.

Паулину, разумеется, сопровождал возлюбленный — Федор Бондарчук. Девушка с удовольствием позировала рядом с режиссером и актером и счастливо улыбалась.

Не хватало на премьере лишь исполнительницы одной из главных ролей — Александры Бортич. Должно быть, она присутствовала на коктейле GQ, параллельно проходившем в одном из фешенебельных столичных ресторанов. Впрочем, и без молодой блондинки на мероприятии яблоку было негде упасть от количества селебрити — Екатерина Архарова с супругом, Мария Шалаева, Анастасия Меськова, Екатерина Волкова и другие сменяли друг друга перед фотографами.