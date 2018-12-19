Андреева и Бондарчук, Рудковская, Гагарина и другие звезды на торжественном предновогоднем ужине Black&White Gala

Накануне вечером знаменитости собрались в легендарном московском отеле «Метрополь» на роскошном балу и ужине Harper’s Bazaar Black&White Gala New Year`s Eve. Темой оформления был выбран классический монохром — в духе гремевших в свое время на всю Америку балов, которые организовывал писатель Трумэн Капоте. В приглашениях был указан соответствующий дресс-код, которому звезды следовали неукоснительно.

Праздничный ужин стал репетицией главной ночи года: гости поднимали бокалы с шампанским под бой курантов и подпевали рождественскому гимну Jingle Bells. Впрочем, публику ждали и другие музыкальные сюрпризы: на сцену вышли Полина Гагарина, Антон Лаврентьев и Дима Билан, и никто из участников мероприятия не смог усидеть на месте.