Анастасия Меськова, Анна Монгайт и другие звезды с детьми посетили премьеру «Щенячий патруль: Мегащенки»

В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера мультипликационного сериала «Щенячий патруль» — «Мегащенки». Первыми посмотреть историю о том, как щенки с суперспособностями объединяются для спасения города, пришли Анастасия Меськова с сыном Савелием, Анна Монгайт с сыном Демьяном, Армен Ерицян с семьей.

В широкий прокат фильм «Щенячий патруль: Мегащенки» выйдет 4 апреля. Новые выпуски проекта «Nick Jr. в кино» будут появляться в кинотеатрах каждый месяц.

«Вспыш и чудо-машинки», «Нелла, отважная принцесса», «Шиммер и Шайн», «Санни Дэй», «Отважные птенцы» и многие другие развлекательные видео доступны для просмотра даже самыми маленькими зрителями.

Посмотреть расписание сеансов и купить билет можно здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: пресс-служба