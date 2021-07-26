Анастасия Гребенкина, Анна Меликян, Мария Цигаль и другие на закрытии выставки «КОС20МОС21»
23 июля состоялось официальное закрытие выставки «КОС20МОС21». Мероприятие посетили Илья Бачурин, Анна Меликян, Константин и Ольга Андрикопулос, Елена Борщева, Анастасия Гребенкина, Маша Цигаль и другие звездные гости. Несмотря на то, что выставку объявили закрытой, для посетителей она будет доступна до конца июля.
Для гостей финисажа провели экскурсию по выставке от художников, чьи работы были представлены на «КОС20МОС21», также посетители посмотрели фильм «Гагарин. Лейтенант неба».
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Фото: Пресс-служба
На закрытии выставки фигуристка Анастасия Гребенкина появилась в лаконичной рубашке чернильного оттенка и темно-синей джинсовой юбке.
Актриса Елена Дудина позировала в черном платье-рубашке со сверкающей бахромой по подолу. Мини-наряд подчеркнул стройность артистки и ее загар.
Режиссер Анна Меликян прибыла в «Зарядье» в белом платье с запахом на груди.
Фото: Пресс-служба
Актриса и звезда «КВН» Елена Борщева позировала фотографам в джинсах, черном топе с кружевами и накинутом поверх него белом жакете.
Фото: Пресс-служба
Дизайнер Мария Цигаль для выхода в свет выбрала легкое черное платье с рукавами-воланами.
Фото: Пресс-служба
На финисаже для гостей выступил популярный ансамбль камерной музыки VitaDuo. На выставке представлены работы современных художников, а также скульптуры середины ХХ столетия.
Фото: пресс-служба
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