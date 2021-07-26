Анастасия Гребенкина, Анна Меликян, Мария Цигаль и другие на закрытии выставки «КОС20МОС21»

23 июля состоялось официальное закрытие выставки «КОС20МОС21». Мероприятие посетили Илья Бачурин, Анна Меликян, Константин и Ольга Андрикопулос, Елена Борщева, Анастасия Гребенкина, Маша Цигаль и другие звездные гости. Несмотря на то, что выставку объявили закрытой, для посетителей она будет доступна до конца июля.

Для гостей финисажа провели экскурсию по выставке от художников, чьи работы были представлены на «КОС20МОС21», также посетители посмотрели фильм «Гагарин. Лейтенант неба».