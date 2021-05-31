Алсу, Буйнов, Дава и другие члены звездного жюри выбрали победителей «Детской Новой волны — 2021»

В последние выходные весны, 29-30 мая, прошел Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Мероприятие, которое ежегодно проводят Академия популярной музыки Игоря Крутого и компания «АРС», при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, по традиции состоялось в «Артеке» — уже в двенадцатый раз в этой локации. В финал в 2021 году прошли 12 участников из 7 стран. В этом году организаторы попробовали экспериментальный формат, связанный с современной популярной молодежной музыкой из TikTok.

В жюри, которое работало в два состава, оказались: Алсу, Александр Буйнов, Юлия Савичева, Сергей Першин, Герман Черных (Gary Grey), Вероника Золотова (Zolotova), Давид Манукян (Dava), Карина Лазарьянц (Karina Kross). Ведущими стали Липа Тетерич, Тим Сорокин, Тоня Володина.