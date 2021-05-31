Алсу, Буйнов, Дава и другие члены звездного жюри выбрали победителей «Детской Новой волны — 2021»
В последние выходные весны, 29-30 мая, прошел Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Мероприятие, которое ежегодно проводят Академия популярной музыки Игоря Крутого и компания «АРС», при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, по традиции состоялось в «Артеке» — уже в двенадцатый раз в этой локации. В финал в 2021 году прошли 12 участников из 7 стран. В этом году организаторы попробовали экспериментальный формат, связанный с современной популярной молодежной музыкой из TikTok.
В жюри, которое работало в два состава, оказались: Алсу, Александр Буйнов, Юлия Савичева, Сергей Першин, Герман Черных (Gary Grey), Вероника Золотова (Zolotova), Давид Манукян (Dava), Карина Лазарьянц (Karina Kross). Ведущими стали Липа Тетерич, Тим Сорокин, Тоня Володина.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
1-е место заняла Татьяна Меженцева (Россия)
2-е место досталось Софи Сингх (Индия)
3-е место - Каринэ Меграбян (Армения)
Приз зрительских симпатий достался Валерию Кузакову.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Еще одна участница - Милана Пономаренко - получила профессиональный синтезатор в качестве специального приза от Академии популярной музыки Игоря Крутого. Все участники конкурса получили в подарок памятные дипломы и микрофоны от компании «АРС». Каждый финалист «Детской Новой волны – 2021» стал обладателем специального приза от МДЦ «Артек» – путевки в «Артек» на 2022 год.
Также на сцене «Артек – Арены» выступили кумиры поколения зумеров, группа «Дискотека Авария», Ваня Дмитриенко, Микелла Абрамова, Хор Академии популярной музыки Игоря Крутого, участники «Детской Новой волны» прошлых лет.
В записи «Детскую Новую волну – 2021» можно будет увидеть в эфире телеканала «НТВ».
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
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