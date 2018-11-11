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Алла-Виктория Киркорова, Надя Пескова, Арсений Аршавин и другие звездные дети вышли на подиум на показе Yudashkin Kids

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла-Виктория Киркорова

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10 ноября в московском особняке на Волхонке прошел показ новой коллекции бренда Галины Юдашкиной Yudashkin Kids.

Накануне вечером друзья бренда Yudashkin Kids встретились, чтобы сделать этот вечер по-настоящему теплым. Попадая в зал, у гостей была возможность прикоснуться к прекрасному и увидеть работу мастеров, благодаря которым создается история модного Дома: за старинной машинкой трудилась над будущими нарядами вышивальщица, а на манекенах были представлены роскошные детские платья для торжественных случаев.

К новому летнему сезону Yudashkin Kids подготовил коллекцию pret-a-porter de lux в стилистике модной пасторали. В основу линии легли натуральные материалы: лен, хлопок, шелк, объемные флористические композиции и принты с растительным орнаментом.

Сам показ превратился в настоящее шоу. Его героями стали звездные дети-модели: Саша Плющенко, Надя Пескова, Алла-Виктория Киркорова, Арсений Аршавин, Маша Михайлова, Амели Ревва, а также модели ведущих детских агентств Москвы.

Поздравить главного дизайнера бренда Галину Юдашкину с этим знаменательным событием пришли: родители молодой мамы Валентин и Марина Юдашкины, ее супруг Петр Максаков, а также Яна Рудковская, Татьяна Навка, Ольга Слуцкер, Юля Барановская, Ксения Соловьева, Мария Федорова, Оксана Бондаренко, Анжелика Ревва, Олеся Бословяк и другие звезды.

Фото: Николай Зверков, Люба Шеметова / пресс-служба

Видео: Instagram

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