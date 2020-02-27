Алика Смехова выбрала молодежный стиль, а Надя Ручка — бельевой для премьеры сериала «Патриот»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Екатерина Ширинкина
Звезды первыми познакомились с сериалом «Патриот» для ТНТ.
В четверг, 27 февраля, звезды собрались в московском кинотеатре «Иллюзион» чтобы первыми увидеть первую серию комедийного сериала «Патриот». В зале были замечены Наталья Краснова, Антон Криворотов, Хабиб, Ульяна Пылаева, Анфиса Вистингаузен и многие другие знаменитости.
Алика Смехова выбрала стильный монохромный лук в молодежном стиле.
Фото: Екатерина Ширинкина
Надя Ручка надела кружевной топ в бельевом стиле под элегантный брючный костюм оливкового цвета.
Фото: Екатерина Ширинкина
В эфире канала ТНТ сериал появится 10 марта.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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