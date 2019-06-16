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Алика Смехова с сыном и другие звезды посмотрели продолжение «Истории игрушек»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алика Смехова с сыном

Фото: Пресс-служба
В Москве прошел премьерный показ «Истории игрушек-4».

15 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ анимационного приключения Disney и Pixar «История игрушек 4». Мультфильм представила генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан. Среди первых зрителей были замечены Алика Смехова с сыном, группа SEREBRO, Олег Рой, Валерия Кожевникова с дочками и другие.

Алика Смехова с сыном

Фото: Пресс-служба

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Спиралька, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.

В широкий прокат в России мультфильм выйдет 20 июня. Билеты на «Историю игрушек-4» вы можете купить здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

Видео: YouTube/Disney Россия

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