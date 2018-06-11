Алика Смехова с сыном, большое семейство Сергея Жукова, Полина и Даниил Виторган и другие звезды на премьере «Суперсемейка 2»

В это воскресенье, 10 июня, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась московская премьера анимационного приключения Disney/Pixar «Суперсемейка 2».

После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.

Первыми посмтреть новинку пришли Андрей Звягинцев с семьей, Алика Смехова с сыном, Семен Трескунов с семьей, Денис Клявер с сыном, Ксения Князева с дочерями, Сергей Жуков с семьей, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Женя Малахова, Никита Еленев, Дмитрий Дьяченко с сыном, Ксения Чилингарова, Алена Пенева с дочерью, Галина Мазаева, Ирина Елизарова и многие другие.

Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, а также Игорь Угольников, Полина Виторган и Даниил Виторган, подарившие свои голоса анимационным героям фильма.

Российская премьера состоится 14 июня, на день раньше, чем в США.

Фото: архивы пресс-служб