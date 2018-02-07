В Москве выступила голограмма Майкла Джексона.

На днях, 8 февраля, в московском ТДК Смоленский Пассаж прошла вечеринка, посвященная закрытию выставки музыкальной премии GRAMMY. На мероприятие были приглашены Алика Смехова с сыном, Лариса Вербицкая, Рита Митрофанова, Маша Цигаль, Агния Кузнецова, Валерия Гай Германика, Женя Малахова и другие. Звезды стали гостями шоу Майкла Джексона, точнее — его голограммы.

Изображение короля поп-музыки воспроизводилось с помощью мощнейших подвесных проекторов на 30000 люмен, а дополнительную глубину иллюзии обеспечивали визуальные спецэффекты. Виртуальный образ певца исполнил такие хиты как Thriller, Billie Jean и Smooth Criminal. За точность движений и знаменитую «лунную походку» отвечал единственный в России официальный двойник Майкла Джексона – Павел Талалаев.