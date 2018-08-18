Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Елена Лядова и другие звезды на открытии фестиваля «Короче» в Калининграде

В пятницу, 17 августа, в Калининграде состоялась церемония открытия шестого Российского фестиваля короткометражного кино «Короче». Гостями церемонии стали Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Елена Лядова, Алексей Учитель, Светлана Дрыга, Екатерина Шпица, Алена Бабенко, Анна Чурина, Светлана Бондарчук. Председателем жюри стал Игорь Толстунов, президентом смотра — Сергей Сельянов.
Красная дорожка открытия прошла на главной фестивальной площадке — в кинотеатре «Заря». Сама церемония проходила в Кафедральном Соборе, где для гостей и участников фестиваля прошел органный концерт саундтреков к известным фильмам и сериалам, в числе которых «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мир Дикого Запада», «Интерстеллар», «Мстители: война бесконечности».
Смотр открыл фильм Алексея Петрухина «Последнее испытание» о захвате заложников во время премьеры музыкального спектакля, в съемках которого принимали участие реальные участники трагедии «Норд-Ост». Также в первый день работы фестиваля в Центральном парке культуры и отдыха был организован специальный показ фильма «Экипаж», который представляли режиссер Николай Лебедев и актриса Екатерина Шпица.
Также в рамках церемонии состоялась презентация нового клипа популярной российской исполнительницы Монеточки на песню «90-е», созданного Михаилом Идовым.
Фото: архивы пресс-служб