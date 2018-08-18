Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Елена Лядова и другие звезды на открытии фестиваля «Короче» в Калининграде

Красная дорожка открытия прошла на главной фестивальной площадке — в кинотеатре «Заря». Сама церемония проходила в Кафедральном Соборе, где для гостей и участников фестиваля прошел органный концерт саундтреков к известным фильмам и сериалам, в числе которых «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мир Дикого Запада», «Интерстеллар», «Мстители: война бесконечности».