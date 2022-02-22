Алена Водонаева в платье-пальто и стильной косынке появилась на премьере фильма «От кутюр»
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
На премьере среди звездных гостей были Алена Водонаева, Софья Донианц, Анна Баштовая, Александра Черкасова-Служитель, Ольга Воронина и другие.
Алена Водонаева, недавно вернувшаяся из Африки со съемок известного экстрим-шоу, сразу же влилась в круговорот столичных светских тусовок. Для культурного вечера телеведущая, блогер и модель выбрала оригинальный аутфит в пастельных тонах. Алена появилась на публике в платье-пальто, сапогах с голенищем до бедра, в оригинальной косынке в тон наряда и ажурных, едва заметных перчатках.
Софья Донианц прибыла на премьеру в total black-образе: в длинной шелковой едва расклешенной юбке и уютном свитере с высоким горлом.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Александра Черкасова-Служитель позировала фотографам в сверкающей юбке цвета ультрамарин и с разрезом до бедра и в стильной белой рубашке. Актриса сделала мокрую укладку и нанесла легкий макияж.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Фильм «От кутюр» рассказывает о девушке по имени Жад, выросшей в неблагополучном районе Парижа. Она промышляет мелкими кражами, и однажды она пытается обчистить главную швею модного дома Dior. И та вместо того, чтобы сдать воровку в полицию, пытается ей помочь.
Роль главной героини сыграла юная звезда Лина Кудри, компанию ей составила знаменитая французская актриса Натали Бай.
В широкий прокат фильм выйдет 3 марта.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru