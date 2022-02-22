Алена Водонаева в платье-пальто и стильной косынке появилась на премьере фильма «От кутюр»

На премьере среди звездных гостей были Алена Водонаева, Софья Донианц, Анна Баштовая, Александра Черкасова-Служитель, Ольга Воронина и другие.

Алена Водонаева, недавно вернувшаяся из Африки со съемок известного экстрим-шоу, сразу же влилась в круговорот столичных светских тусовок. Для культурного вечера телеведущая, блогер и модель выбрала оригинальный аутфит в пастельных тонах. Алена появилась на публике в платье-пальто, сапогах с голенищем до бедра, в оригинальной косынке в тон наряда и ажурных, едва заметных перчатках.