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Алена Водонаева и Инна и Юрий Жирковы вывели в свет подросших детей

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Городжая и Алена Водонаева

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Звездный организатор свадеб и руководитель свадебного агентства SvadBerry Анна Городжая устроила грандиозный праздник в честь восьмилетия сына Данилы.

Вчера, 9 октября, на новой веранде ресторана «Марио Village» в подмосковной Жуковке состоялся грандиозный праздник в честь 8-летия сына звездного свадебного распорядителя Анны Городжей Данилы. Организация мероприятия была поручена агентству детских праздников Антонины Лобачевой, а декором зала занималась Лидия Симонова, которая оформляла свадьбу Александра и Анастасии Овечкиных, праздники Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и других именитых заказчиков. Банкет в честь дня рождения Данилы был рассчитан на 80 человек. Поздравить именинника пришли близкие друзья семьи Городжих — Юрий и Инна Жирковы, Роман и Лариса Павлюченко, Алёна Водонаева с супругом, звёздный стилист Ирина Митрошкина, участница телепроекта «Холостяк» Галина Ржаксенская с супругом, Наталья Турецкая, телеведущая Виктория Гилварг, дизайнер и трендсеттер Евгения Ким с мужем, Малена Маяковская и многие другие. К сожалению, рэп-исполнитель Мот и популярная видеоблогер Ида Галич не смогли присутствовать на вечеринке, поэтому записали для Данилы видеопоздравления.

Праздник был оформлен в стиле Black Star — черный цвет, знаменитые мишки Be@arbrick, которых коллекционирует Тимати, логотипы модных брендов. Детей осыпали игрушечными долларами и черным конфетти, развлекали лазертагом, созданием толстовок с брендовыми нашивками. Особое внимание привлекли дрессированные хрюшки, с которыми с удовольствием фотографировались гости дня рождения.

Алена Водонаева с сыном Богданом

В завершение вечера восторг у всех присутствующих вызвал стильный черный торт с золотыми шарами из карамели от известного кондитера Андрея Шевлягина. Все гости отметили, что праздник был организован на высшем уровне и прошел очень душевно.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

Видео: instagram

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