Алена Водонаева и Инна и Юрий Жирковы вывели в свет подросших детей

Вчера, 9 октября, на новой веранде ресторана «Марио Village» в подмосковной Жуковке состоялся грандиозный праздник в честь 8-летия сына звездного свадебного распорядителя Анны Городжей Данилы. Организация мероприятия была поручена агентству детских праздников Антонины Лобачевой, а декором зала занималась Лидия Симонова, которая оформляла свадьбу Александра и Анастасии Овечкиных, праздники Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и других именитых заказчиков. Банкет в честь дня рождения Данилы был рассчитан на 80 человек. Поздравить именинника пришли близкие друзья семьи Городжих — Юрий и Инна Жирковы, Роман и Лариса Павлюченко, Алёна Водонаева с супругом, звёздный стилист Ирина Митрошкина, участница телепроекта «Холостяк» Галина Ржаксенская с супругом, Наталья Турецкая, телеведущая Виктория Гилварг, дизайнер и трендсеттер Евгения Ким с мужем, Малена Маяковская и многие другие. К сожалению, рэп-исполнитель Мот и популярная видеоблогер Ида Галич не смогли присутствовать на вечеринке, поэтому записали для Данилы видеопоздравления.

Праздник был оформлен в стиле Black Star — черный цвет, знаменитые мишки Be@arbrick, которых коллекционирует Тимати, логотипы модных брендов. Детей осыпали игрушечными долларами и черным конфетти, развлекали лазертагом, созданием толстовок с брендовыми нашивками. Особое внимание привлекли дрессированные хрюшки, с которыми с удовольствием фотографировались гости дня рождения.