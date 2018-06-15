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Алена Водонаева с мужем, Ника Белоцерковская, Александр Друзь и другие на премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Звезды и друзья журнала «Собака» собрались на торжественном мероприятии.

В этот четверг, 14 июня, прошла церемония вручения премии журнала Собака.ru «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В театре им. В. Ф. Комиссаржевской На таком значимом событии для города присутствовали не только не только номинанты, но и ￼лауреаты прошлых лет, медийные люди, а также друзья издания, среди которых Ника Белоцерковская, Александр Друзь, Покрас-Ломпас, Антон Севидов, Денис Попов, Алена ￼Водонаева и многие другие.

«ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — это единственная премия, которая тринадцатый год подряд фиксирует все выдающееся, что происходит в северной столице. Премию вручают петербуржцам, совершившим прорыв в той или иной области а также тем, чьи достижения изменили город в лучшую сторону.

Ксения Собчак и Никита Волков с гордостью объявили победителей открытого интернет- голосования на сайте проекта в номинациях «Мода», «Искусство», «Музыка», «Театр», «Наука и жизнь», «Кино», «Бизнес», «Книги», «Спорт», «Команды». В 2018 году ими стали Покрас Ломпас, Семен Михайловский, Сергей Шнуров, Андрей Могучий, Максим Косьмин, Евгений Ткачук и Елизавета Боярская. Полный список победителей опубликован на сайте sobaka.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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