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Алена Водонаева и Татьяна Терешина с мужьями посоревновались за звание «Семьи года»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева и Алексей Комов

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Накануне вечером в московском Korston Club состоялось торжественное вручение премии «Семья года»-2018.

4 октября в столичном Korston Club прошла светская церемония вручения премии «Семья года», куда были приглашены не только звездные супружеские пары, но и обычные россияне, которые подают окружающим пример крепкого и гармоничного союза и любви к детям.

Победу в номинации «Молодая семья» завоевали сразу две звездные пары — новоиспеченные супруги Татьяна Терешина и Олег Курбатов, а также Алена Водонаева и Алексей Комов. В отличие от Алены, Татьяна привела на мероприятие и свою дочку Арис от предыдущих отношений. Девочка с удовольствием приняла подарки от ведущих и позировала с мамой и отчимом.

Другими знаменитыми четами, унесшими домой специальные медали и подарки, стали:

«Неординарная семья» — Никита Джигурда и Марина Анисимова «Семья как единое целое» — Аркадий и Наталья Укупник «Самая крепкая семья» — Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов «Семейная тайна» — Анастасия Стоцкая и ее супруг Сергей «Счастливы вместе» — Стас и Юлия Костюшкины «Семейное дело» — Николай и Эльвира Агурбаш «Семья — хранитель традиций» — Лариса Вербицкая и Александр Дудов «Самая эпатажная семья» — Ирина и Александр Шпак «Мармеладная семья» — Катя Лель и Игорь Кузнецов «Киносемья» — Вахтанг Беридзе и Алеса Качер

Фото: пресс-cлужба

Видео: Instagram

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