Алена Водонаева и Татьяна Терешина с мужьями посоревновались за звание «Семьи года»

4 октября в столичном Korston Club прошла светская церемония вручения премии «Семья года», куда были приглашены не только звездные супружеские пары, но и обычные россияне, которые подают окружающим пример крепкого и гармоничного союза и любви к детям.

Победу в номинации «Молодая семья» завоевали сразу две звездные пары — новоиспеченные супруги Татьяна Терешина и Олег Курбатов, а также Алена Водонаева и Алексей Комов. В отличие от Алены, Татьяна привела на мероприятие и свою дочку Арис от предыдущих отношений. Девочка с удовольствием приняла подарки от ведущих и позировала с мамой и отчимом.