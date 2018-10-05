Алена Водонаева и Татьяна Терешина с мужьями посоревновались за звание «Семьи года»

4 октября в столичном Korston Club прошла светская церемония вручения премии «Семья года», куда были приглашены не только звездные супружеские пары, но и обычные россияне, которые подают окружающим пример крепкого и гармоничного союза и любви к детям.
Победу в номинации «Молодая семья» завоевали сразу две звездные пары — новоиспеченные супруги Татьяна Терешина и Олег Курбатов, а также Алена Водонаева и Алексей Комов. В отличие от Алены, Татьяна привела на мероприятие и свою дочку Арис от предыдущих отношений. Девочка с удовольствием приняла подарки от ведущих и позировала с мамой и отчимом.
Другими знаменитыми четами, унесшими домой специальные медали и подарки, стали:
«Неординарная семья» — Никита Джигурда и Марина Анисимова «Семья как единое целое» — Аркадий и Наталья Укупник «Самая крепкая семья» — Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов «Семейная тайна» — Анастасия Стоцкая и ее супруг Сергей «Счастливы вместе» — Стас и Юлия Костюшкины «Семейное дело» — Николай и Эльвира Агурбаш «Семья — хранитель традиций» — Лариса Вербицкая и Александр Дудов «Самая эпатажная семья» — Ирина и Александр Шпак «Мармеладная семья» — Катя Лель и Игорь Кузнецов «Киносемья» — Вахтанг Беридзе и Алеса Качер
Фото: пресс-cлужба
Видео: Instagram