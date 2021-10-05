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Алена Свиридова в терракотовом костюме прокатилась на ретро-авто на закрытии сезона ралли

В начале октября на Васильевском спуске собралось множество звездных персон. Знаменитости пришли полюбоваться на шикарные раритетные автомобили и насладиться ездой на них во время закрытия сезона ГУМ Янгтаймер Ралли «Большая прогулка».
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Алена Свиридова

Фото: Пресс-служба

Окунуться в незабываемое, яркое время лихих 1990-х захотели Алена Свиридова, Михаил Куснирович с семьей, Ясмина Муратович, Александр Цыпкин, Ира Смелая, Яна Кудрявцева, Надежда Сысоева и десятки других гостей.

На старте участников встречали организаторы ралли Илья Куснирович, Павел Недостоев и Георгий Балабаджян.

Алена Свиридова для поездки на ретро-авто по знаковым местам столицы выбрала удобный, элегантный и в то же время привлекающий внимание брючный костюм яркого терракотового оттенка.

Гимнастка Самира Мустафаева не побоялась надеть в прохладную октябрьскую погоду кожаный лиф, а сверху накинуть шубку из перьев, которую периодически снимала, чтобы позировать фотографам.

Самира Мустафаева

Самира Мустафаева

Фото: Пресс-служба

Надежда Cысоева приехала на Васильевский спуск в элегантном костюме бежевого оттенка и высоких замшевых сапогах. С собой звезда Comedy Woman прихватила милого маленького друга.

Надежда Сысоева

Надежда Сысоева

Фото: Пресс-служба

Модель и инфлюенсер Ясмина Муратович для появления на публике выбрала Look по погоде: длинное драповое пальто, кожаные сапоги и теплый шарф.

Ясмина Муратович

Ясмина Муратович

Фото: Пресс-служба

Побывала на закрытии сезона ралли «Большая прогулка» и Ира Смелая.

Ира Смелая

Ира Смелая

Фото: Пресс-служба

Для праздничного дня на открытом воздухе она предпочла элегантный наряд в стиле ретро и шляпку. Артистка с удовольствием позировала на фоне красивых раритетных авто.

Всего в закрытии сезона ралли приняло участие 120 ретро-автомобилей.

Фото: пресс-служба