Алена Свиридова в терракотовом костюме прокатилась на ретро-авто на закрытии сезона ралли
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Фото: Пресс-служба
Окунуться в незабываемое, яркое время лихих 1990-х захотели Алена Свиридова, Михаил Куснирович с семьей, Ясмина Муратович, Александр Цыпкин, Ира Смелая, Яна Кудрявцева, Надежда Сысоева и десятки других гостей.
На старте участников встречали организаторы ралли Илья Куснирович, Павел Недостоев и Георгий Балабаджян.
Алена Свиридова для поездки на ретро-авто по знаковым местам столицы выбрала удобный, элегантный и в то же время привлекающий внимание брючный костюм яркого терракотового оттенка.
Гимнастка Самира Мустафаева не побоялась надеть в прохладную октябрьскую погоду кожаный лиф, а сверху накинуть шубку из перьев, которую периодически снимала, чтобы позировать фотографам.
Фото: Пресс-служба
Надежда Cысоева приехала на Васильевский спуск в элегантном костюме бежевого оттенка и высоких замшевых сапогах. С собой звезда Comedy Woman прихватила милого маленького друга.
Фото: Пресс-служба
Модель и инфлюенсер Ясмина Муратович для появления на публике выбрала Look по погоде: длинное драповое пальто, кожаные сапоги и теплый шарф.
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Для праздничного дня на открытом воздухе она предпочла элегантный наряд в стиле ретро и шляпку. Артистка с удовольствием позировала на фоне красивых раритетных авто.
Всего в закрытии сезона ралли приняло участие 120 ретро-автомобилей.
Фото: пресс-служба