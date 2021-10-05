Алена Свиридова в терракотовом костюме прокатилась на ретро-авто на закрытии сезона ралли

Окунуться в незабываемое, яркое время лихих 1990-х захотели Алена Свиридова, Михаил Куснирович с семьей, Ясмина Муратович, Александр Цыпкин, Ира Смелая, Яна Кудрявцева, Надежда Сысоева и десятки других гостей.

На старте участников встречали организаторы ралли Илья Куснирович, Павел Недостоев и Георгий Балабаджян.

Алена Свиридова для поездки на ретро-авто по знаковым местам столицы выбрала удобный, элегантный и в то же время привлекающий внимание брючный костюм яркого терракотового оттенка.

Гимнастка Самира Мустафаева не побоялась надеть в прохладную октябрьскую погоду кожаный лиф, а сверху накинуть шубку из перьев, которую периодически снимала, чтобы позировать фотографам.