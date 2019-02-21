Алена Свиридова, Маша Цигаль и другие известные личности побывали на фотовыставке Влада Локтева

В минувшую среду, 20 февраля, в галерее RuArts открылась выставка «Dualis» одного из самых известных и титулованных фотографов Москвы — Влада Локтева. Выставку первыми увидели: Алена Свиридова, Екатерина Шипулина, Маша Цигаль, Татьяна Рогаченко, Ирина Вольская, Марина Добровинская и многие другие.
Влад Локтев на протяжении 30 лет создает, меняет и переосмысливает визуальную эстетику отечественного глянца, работая с Vogue, Glamour, Tatler, GQ, Maxim, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Elle, The Hollywood Reporter и другими культовыми изданиями, занимается рекламными съемками. Специально для RuArts известный автор, имя которого у знатоков фотографии ассоциируется исключительно с fashion и рекламными съемками, представил серию абстрактных работ.
Ранее выставки фотохудожника проходили в других крупных музеях города: Мультимедиа Арт музее, Московском музее современного искусства и в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: архивы пресс-служб