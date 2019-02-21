Алена Свиридова, Маша Цигаль и другие известные личности побывали на фотовыставке Влада Локтева

Влад Локтев на протяжении 30 лет создает, меняет и переосмысливает визуальную эстетику отечественного глянца, работая с Vogue, Glamour, Tatler, GQ, Maxim, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Elle, The Hollywood Reporter и другими культовыми изданиями, занимается рекламными съемками. Специально для RuArts известный автор, имя которого у знатоков фотографии ассоциируется исключительно с fashion и рекламными съемками, представил серию абстрактных работ.

Ранее выставки фотохудожника проходили в других крупных музеях города: Мультимедиа Арт музее, Московском музее современного искусства и в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева.