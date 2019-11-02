Алена Свиридова, Арина Шарапова и другие звезды побывали на открытии иммерсивной выставки

«Современные выставки абсолютно другого качества — все можно потрогать, пощупать. В прошлом году мы с детьми была на выставке Samskara, поэтому с удовольствием пришли посмотреть на Mystic Universe — новый проект организаторов. У детей восприятие гибче, они в восторге от таких вещей. Мне, например, восточная культура не очень близка, однако, я стараюсь находить время на йогу, потому что это очень здорово. Мама недавно вернулась из Индии очень довольная, даже переехать туда захотела. Еле уговорили в Москве остаться. А я вот еще не посещала восточных стран, много работы», — поделилась впечатлениями Глафира Тарханова.

«Мы с семьей первый раз посещаем иммерсивную выставку. Погрузились! Я в детстве успела пожить и в Ираке, и в Иране, поэтому тема Востока мне близка. Сейчас немного занимаюсь йогой и практикую медитацию. Очень положительно сказывается на мне», — рассказала Арина Шарапова.

«Мне интересны абсолютно все мировые культуры. Mystic Universe знакомит с восточной. Для меня это целое непаханое поле, начинаю осваивать благодаря выставке», — призналась Алена Свиридова.

Иммерсивная выставка Mystic Universe продлится со 2 ноября 2019 года по 20 мая 2020 года.