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Алена Свиридова, Арина Шарапова и другие звезды побывали на открытии иммерсивной выставки

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Свиридова

Фото: Пресс-служба

В Центре дизайна и современного искусства Artplay состоялось открытие новой экспозиции.

В пятницу, 1 ноября, в московском Центре дизайна и современного искусства Artplay состоялась закрытая VIP-вечеринка в честь открытия иммерсивной выставки Mystic Universe от нашумевшего проекта Samskara. Выставка предлагает зрителям отправиться в увлекательное путешествие по древним памятникам архитектуры, воссозданным с помощью синтеза современных технологий и искусства. Одними из первых, кто отправился в путешествие по параллельным вселенным, стали Алена Свиридова, Арина Шарапова с внуками Никитой и Степаном, Глафира Тарханова с сыновьями Гордеем, Корнеем и Ермолаем, Денис Клявер с супругой Ириной, Анна Чурина с дочкой Ксенией, Владимир Левкин с супругой Мариной и дочерью Викторией, Анастасия Меськова, Андрей Борисов и Ольга Антипова.

Алена Свиридова

Фото: Пресс-служба

На площади полторы тысячи квадратных метров гостей ждали эксперименты с пространством и звуком, погружающие в увлекательные миры: панорамный экран и масштабные сферические 3D купола со стереозвуком, анимации с эффектом погружения, интерактивные зеркальные комнаты, мультижанровые инсталляции, игровая зона VR и самая зрелищная часть выставки — воссозданные элементы древнейшего храма Ангкор-Ват в Камбодже с детально прорисованными барельефами и орнаментами.

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Фото: Пресс-служба

«Современные выставки абсолютно другого качества — все можно потрогать, пощупать. В прошлом году мы с детьми была на выставке Samskara, поэтому с удовольствием пришли посмотреть на Mystic Universe — новый проект организаторов. У детей восприятие гибче, они в восторге от таких вещей. Мне, например, восточная культура не очень близка, однако, я стараюсь находить время на йогу, потому что это очень здорово. Мама недавно вернулась из Индии очень довольная, даже переехать туда захотела. Еле уговорили в Москве остаться. А я вот еще не посещала восточных стран, много работы», — поделилась впечатлениями Глафира Тарханова.

«Мы с семьей первый раз посещаем иммерсивную выставку. Погрузились! Я в детстве успела пожить и в Ираке, и в Иране, поэтому тема Востока мне близка. Сейчас немного занимаюсь йогой и практикую медитацию. Очень положительно сказывается на мне», — рассказала Арина Шарапова.

«Мне интересны абсолютно все мировые культуры. Mystic Universe знакомит с восточной. Для меня это целое непаханое поле, начинаю осваивать благодаря выставке», — призналась Алена Свиридова.

Иммерсивная выставка Mystic Universe продлится со 2 ноября 2019 года по 20 мая 2020 года.

Фото: пресс-служба

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