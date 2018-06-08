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Алена Долецкая, Наталья Шкулева, Константин Эрнст и другие звезды повеселились на «Пиру близнецов»

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Константин Эрнст и Ольга Свиблова

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Друзья и коллеги поздравили Ольгу Свиблову и Светлану Марич с днем рождения.

В четверг, 7 июня, друзья и коллеги Ольги Свибловой и Светланы Марич собрались в московском Мультимедиа Арт Музее чтобы поздравить их с днем рождения. Женщины уже не первый раз празднуют день рождения вместе. Эта традиция зародилась в далеком 2009 году и продолжается до сих пор. Мероприятие было решено назвать «Пиром близнецов».

«Во-первых, мы обе близнецы по знаку зодиака. Во-вторых, я и Светлана действительно очень похожи: обе всю жизнь посвятили искусству, обе невероятно много работаем. В-третьих, мы близкие друзья», — пояснила Ольга Свиблова.

Ольга и Светлана встречали гостей в лобби Мультимедиа Арт Музея. Среди них были замечены Константин Эрнст, Гоша Рубчинский, Павел Пепперштейн, Юрген Теллер, Алексей и Дарья Ананьевы, Марк Гарбер, Константин и Елена Ремчуковы, Александр Кибовский, Ксения Чилингарова, Алена Долецкая, Вика Газинская, Артем Королев, Андрей Бартенев, Антон Белов, Дуня Захарова, Игорь Маркин, Оксана Бондаренко, Марина Лошак, Николай Усков и многие другие.

В праздничный вечер МАММ представил зрителям свой новый проект – выставку «Mad House», объединяющую классиков интернационального дизайна и русское современное искусство и продолжающую циклы музея «Дизайн в МАММ» и «Частные коллекции в МАММ». Кураторами проекты выступили Анна Зайцева (МАММ) и Алина Пинская (Галерея «Палисандр»).

В завершении вечера все поднялись на крышу музея, чтобы насладиться панорамными видами ночной Москвы под диджейские сеты Исаака Ферри.

Фото: архивы пресс-служб

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