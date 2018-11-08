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Алена Долецкая, Ксения Чилингарова, Тата Бондарчук и другие звезды посетили иммерсивный ужин в «Кафе Пушкинъ»

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Алена Долецкая

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Звезды побывали на мероприятии необычного формата.

В минувшую среду, 7 ноября, в ресторане «Кафе Пушкинъ» состоялся иммерсивный оперный ужин «Выстрел». На мероприятие необычного формата пришли Алена Долецкая, Ксения Чилингарова, Тата Бондарчук, Юлианна Караулова, Инга Берман, Ясмина Муратович и другие звезды. Гостям была представлена уникальная возможность посетить Магическую комнату Сен-Жермена и узнать всю правду о дуэли Александра Пушкина и Жоржа Дантеса, а также самим поучаствовать в импровизации.

Инга Берман, Анна Ивченко, Екатерина Дарма

Действие спектакля, в котором приняли участие более 70 артистов, сопровождалось переменами блюд из специального меню ресторана.

На десерт подали «Пулю» (вполне символично, учитывая название ужина), а в качестве основных блюд были страсбургский пирог, устерса (устрица) в легком желе с морскими водорослями и черной икрой, картофель «а-ля Пушкинъ» с трюфелем и окровавленный ростбиф.

Фото: архивы пресс-служб

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