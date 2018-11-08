Алена Долецкая, Ксения Чилингарова, Тата Бондарчук и другие звезды посетили иммерсивный ужин в «Кафе Пушкинъ»

В минувшую среду, 7 ноября, в ресторане «Кафе Пушкинъ» состоялся иммерсивный оперный ужин «Выстрел». На мероприятие необычного формата пришли Алена Долецкая, Ксения Чилингарова, Тата Бондарчук, Юлианна Караулова, Инга Берман, Ясмина Муратович и другие звезды. Гостям была представлена уникальная возможность посетить Магическую комнату Сен-Жермена и узнать всю правду о дуэли Александра Пушкина и Жоржа Дантеса, а также самим поучаствовать в импровизации.