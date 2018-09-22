Алена Бабенко, Мария Кожевникова и другие звезды открыли кинофестиваль в Ялте

На церемонии открытия минутой молчания почтили память режиссера Станислава Говорухина, ушедшего из жизни в июне текущего года. В рамках фестиваля запланирована отдельная программа, посвященная работе мэтра отечественного кино в Крыму: будут показаны фильмы «Пираты XX века», снятого по сценарию Говорухина, «Асса», в которой он сыграл главную роль, и «Пассажирка», где он выступил в качестве режиссера.

Жюри конкурса игрового кино в этом году возглавил актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), вместе с ним победителя будут выбирать актрисы Алена Бабенко (Россия) и Аня Пенчева (Болгария). В жюри документального конкурса вошли российский кинооператор, режиссер и сценарист Сергей Мокрицкий (председатель жюри), экс-глава международного департамента Финского фонда кино и директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), профессор русского языка и литературы в Национальном университете Кёнсандо, киновед Хонг Санву (Республика Корея). Комментируя работу жюри, Мокрицкий отметил, что «все будет честно и справедливо».

Президенты фестиваля «Евразийский мост» – министр культуры Крыма Арина Новосельская и режиссер, сценарист Виктор Мережко – дали старт смотру. «Никита Сергеевич Михалков буквально за несколько минут придумал название нашего фестиваля – и оно стало пророческим. Наш «Евразийский мост» – творческая параллель главному событию страны – Крымскому мосту», – сказала Новосельская, призвав всех снимать кино в Крыму. «Моя мечта, чтобы великое русское кино возродилось. Российское кино должно быть не только фестивальным, но и зрительским. Мы должны вернуть советскую систему, когда каждый фильм был бы достоянием зрителей», – подчеркнул Мережко.

Также в ходе церемонии были объявлены победители Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс». В номинации «Дебют года» победила лента «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Награду получила художник-постановщик картины Ася Давыдова. Награда «Лучший фильм года» была присуждена фильму «Движение вверх». Ее получил актер Кирилл Зайцев, исполнивший главную роль в этой киноленте: «Как говорил мой герой – величайший спортсмен Сергей Белов – самое красивое в спорте это счет. Эта награда и результаты кассовых сборов делают нашу победу красивой».