Алена Бабенко, Мария Кожевникова и другие звезды открыли кинофестиваль в Ялте

Церемония открытия международного киносмотра «Евразийский мост» началась с гашения марки с его символикой. На церемонии присутствовали председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, министр культуры Крыма и сопрезидент фестиваля «Евразийский мост» Арина Новосельская, директор «Почты Крыма» Елена Принь, глава администрации города Ялта Алексей Черепанов, сопрезидент фестиваля «Евразийский мост», режиссер, драматург Виктор Мережко.
«На штемпеле изображен логотип фестиваля. Завтра это уже будет отправлено в Москву в Центральный музей связи имени А.С. Попова. Войдёт в историю не только штемпель, но и открытки и другая филателистическая продукция, изготовленные организаторами фестиваля», – отметила Елена Принь.
Среди гостей торжественного мероприятия были замечены Алена Бабенко, Ирина Гринева, Алексей Гуськов, Лидия Вележева, Андрей Соколов, Эвелина Бледанс, Кирилл Зайцев и многие другие представители отечественной киноиндустрии. Честь вести церемонию выпала Александру Стриженову и Марии Кожевниковой.
На церемонии открытия минутой молчания почтили память режиссера Станислава Говорухина, ушедшего из жизни в июне текущего года. В рамках фестиваля запланирована отдельная программа, посвященная работе мэтра отечественного кино в Крыму: будут показаны фильмы «Пираты XX века», снятого по сценарию Говорухина, «Асса», в которой он сыграл главную роль, и «Пассажирка», где он выступил в качестве режиссера.
Жюри конкурса игрового кино в этом году возглавил актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), вместе с ним победителя будут выбирать актрисы Алена Бабенко (Россия) и Аня Пенчева (Болгария). В жюри документального конкурса вошли российский кинооператор, режиссер и сценарист Сергей Мокрицкий (председатель жюри), экс-глава международного департамента Финского фонда кино и директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), профессор русского языка и литературы в Национальном университете Кёнсандо, киновед Хонг Санву (Республика Корея). Комментируя работу жюри, Мокрицкий отметил, что «все будет честно и справедливо».
Президенты фестиваля «Евразийский мост» – министр культуры Крыма Арина Новосельская и режиссер, сценарист Виктор Мережко – дали старт смотру. «Никита Сергеевич Михалков буквально за несколько минут придумал название нашего фестиваля – и оно стало пророческим. Наш «Евразийский мост» – творческая параллель главному событию страны – Крымскому мосту», – сказала Новосельская, призвав всех снимать кино в Крыму. «Моя мечта, чтобы великое русское кино возродилось. Российское кино должно быть не только фестивальным, но и зрительским. Мы должны вернуть советскую систему, когда каждый фильм был бы достоянием зрителей», – подчеркнул Мережко.
Также в ходе церемонии были объявлены победители Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс». В номинации «Дебют года» победила лента «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Награду получила художник-постановщик картины Ася Давыдова. Награда «Лучший фильм года» была присуждена фильму «Движение вверх». Ее получил актер Кирилл Зайцев, исполнивший главную роль в этой киноленте: «Как говорил мой герой – величайший спортсмен Сергей Белов – самое красивое в спорте это счет. Эта награда и результаты кассовых сборов делают нашу победу красивой».
Церемония открытия завершилась показом фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова» Евгения Шелякина с Алексеем Гуськовым в главной роли. «Фильм выходит в широкий прокат 18 октября, но было сделано предложение, от которого я не смогу отказаться, потому что фильм полностью снят в Крыму. Поэтому мы решили подарить вам эту картину до широкого релиза», – представляя ленту, сказал Гуськов.
Фото: архивы пресс-служб