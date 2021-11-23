Алена Апина в платье макси в клетку с повзрослевшей дочерью посетила премьеру фильма в Москве

В числе первых кинокартину удалось увидеть таким звездам, как Евгений Сангаджиев, Алена Апина, Татьяна Долматовская, Бригада У, Евгений Рудин (DJ Грув), Светлана Степанковская, Андрей Батт, Таша Белая, Бинет, Еремеев Миша, Кашапова Лера, Ирэн Козырева и Люся LovaLova.

Экс-солистка группы «Комбинация» в качестве образа для премьеры выбрала клетчатое платье макси в пол. Ее же дочь Ксения, вместе с которой Апина пришла на просмотр фильма, предпочла наиболее повседневный образ — 18-летняя девушка предпочла широкие джинсы с разрезом и блузу с V-образным вырезом.

Художница Ирэн Козырева идти по стопам певицы и ее дочки не стала и выбрала экстравагантный наряд в стиле боярынь 17 века — голову ее украшал зеленый кокошник, а в качестве верхней одежды на девушке красовалось пальто-накидка с цветочным принтом.