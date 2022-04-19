Александра Маринина порадует поклонников новой книгой «Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии»

«Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии» – это комедия и трагедия, мелодрама и триллер в одном флаконе. Главные герои этого необычного спектакля, оживающего на страницах книги, – английские монархи. Они любят и предают, плетут интриги и устраивают казни. Пока короли и королевы писали историю, перекраивая карту мира, каждый из них был героем собственной повести, локальной и не менее интересной. Все эти истории великих людей – от Вильгельма Завоевателя до Георга Шестого – собрала под одной обложкой Александра Маринина.

Суммарный тираж книг этой легендарной писательницы превышает 50 миллионов копий, ее романы покорили читателей в более чем 40 странах. Для многих Александра Маринина известна в первую очередь как мастер детективного жанра, подарившая миру цикл о расследованиях Анастасии Каменской.

Однако далеко не всем читателям известно, что писательница увлекается британской историей и классической английской литературой. «Шпаргалка для ленивых любителей истории» – отличная возможность для каждого погрузиться в увлекательный рассказ о подвигах и буднях королевской семьи и наконец-то разобраться, кто чей дядя, брат, наследник, а также кто на ком женился и кто кого казнил.