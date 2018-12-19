Глюк’оZа в белом мини-платье, Нагиев в окружении фигуристых дам и другие звезды на премьере фильма «Бабушка легкого поведения 2»

К «золотому составу» комедии-блокбастера «Бабушка легкого поведения», включающему Александра Ревву, Глюк’оZу, Марину Федункив, Елену Валюшкину, Евгения Герчакова и других, во второй части фильма, получившей название «Престарелые мстители», присоединились новые звезды — Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Мария Горбань, Настя Ивлеева и Роман Курцын.
Накануне вечером состоялась масштабная премьера картины, на которую, разумеется, образовалась целая очередь из знаменитостей, желающих первыми увидеть новую работу режиссера Марюса Вайсберга и продюсера Александра Реввы. Давние друзья Марюс и Александр с удовольствием представили фильм и рассказали о съемках.
Совсем скоро зрители вновь встретятся с полюбившимися персонажами — обаятельным аферистом Сашей Рубинштейном и командой пенсионеров, которые по сюжету сиквела теперь перебрались в Москву. Но неожиданно их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — Организованная Пенсионная Группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.
Фильм «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» выйдет на экраны 24 января 2019 года. Купить билеты можно будет здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Central Partnership