Глюк’оZа в белом мини-платье, Нагиев в окружении фигуристых дам и другие звезды на премьере фильма «Бабушка легкого поведения 2»

К «золотому составу» комедии-блокбастера «Бабушка легкого поведения», включающему Александра Ревву, Глюк’оZу, Марину Федункив, Елену Валюшкину, Евгения Герчакова и других, во второй части фильма, получившей название «Престарелые мстители», присоединились новые звезды — Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Мария Горбань, Настя Ивлеева и Роман Курцын.

Накануне вечером состоялась масштабная премьера картины, на которую, разумеется, образовалась целая очередь из знаменитостей, желающих первыми увидеть новую работу режиссера Марюса Вайсберга и продюсера Александра Реввы. Давние друзья Марюс и Александр с удовольствием представили фильм и рассказали о съемках.