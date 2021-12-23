Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма не скрывали чувств друг к другу

Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма не скрывали чувств друг к другуА Иван Янковский и Диана Пожарская показали обручальные кольца
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Фото: Пресс-служба
Главные роли в «Вызове» исполнили Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Диана Пожарская, Федор Добронравов, Александр Филипенко. Они стали главными персонами на премьере.
Также гостями вечера были Данила Козловский, Александр Петров и Стася Милославская, Оксана Фандера, Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева, Дарья Златопольская, Андрей Бурковский, Юра Борисов и Анна Шевчук, Елизавета Янковская, Игорь Петренко и Кристина Бродская, Алексей Учитель, Ренат Давлетьяров, Мария Лемешева, Рената Пиотровски, Иван Добронравов, Кирилл Зайцев, Александр Самойленко, Ангелина Стречина, Александр Цыпкин, Юрий Быков, Анна Банщикова и другие.
Александр Петров и Стася Миловславская не отходили друг от друга и с удовольствием позировали, взявшись за руки. Влюбленные даже на публике не скрывали чувств, ласково воркуя между собой.
Премьера стала знаковой для Ивана Янковского и Дианы Пожарской. Они познакомились на съемках фильма «Чемпион мира», потом у них завязался роман, а теперь они уже воспитывают маленького сына Олега. Кстати, на премьере влюбленные впервые появились с кольцами, спровоцировав слухи о своей тайной свадьбе. Позже они подтвердили, что стали мужем и женой.
Фото: Пресс-служба
Поддержать Ивана на премьере в «Октябрь» приехали его мать и сестра Оксана Фандера и Елизавета Янковская.
Оксана появилась на публике в элегантных бархатных брюках ярко-зеленого цвета, в рубашке такого же оттенка и легком пальто. Изюминкой образа актрисы стал огромный шарф. Елизавета надела черные брюки и жакет, а под него — золотой топ.
Фото: Пресс-служба
Игорь Петренко и его красавица-жена Кристина Бродская приехали на премьеру в одежде в стиле casual.
Фото: Пресс-служба
«Чемпион мира» рассказывает, как Анатолий Карпов — он тоже был на премьере — в течение трех месяцев (столько длился матч) пытался вырвать победу у соперника. И ему в невероятно тяжелой борьбе это удалось.
В широкий прокат драма выходит 30 декабря.
Фото: пресс-служба