Александр Петров и Стася Милославская на премьере фильма не скрывали чувств друг к другу

Главные роли в «Вызове» исполнили Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Диана Пожарская, Федор Добронравов, Александр Филипенко. Они стали главными персонами на премьере.

Также гостями вечера были Данила Козловский, Александр Петров и Стася Милославская, Оксана Фандера, Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева, Дарья Златопольская, Андрей Бурковский, Юра Борисов и Анна Шевчук, Елизавета Янковская, Игорь Петренко и Кристина Бродская, Алексей Учитель, Ренат Давлетьяров, Мария Лемешева, Рената Пиотровски, Иван Добронравов, Кирилл Зайцев, Александр Самойленко, Ангелина Стречина, Александр Цыпкин, Юрий Быков, Анна Банщикова и другие.

Александр Петров и Стася Миловславская не отходили друг от друга и с удовольствием позировали, взявшись за руки. Влюбленные даже на публике не скрывали чувств, ласково воркуя между собой.

Премьера стала знаковой для Ивана Янковского и Дианы Пожарской. Они познакомились на съемках фильма «Чемпион мира», потом у них завязался роман, а теперь они уже воспитывают маленького сына Олега. Кстати, на премьере влюбленные впервые появились с кольцами, спровоцировав слухи о своей тайной свадьбе. Позже они подтвердили, что стали мужем и женой.