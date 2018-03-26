Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и Игорь Николаев зажгли на юбилее Валерия Сюткина

В сам день рождения, 22 марта, заслуженный артист России и главный стиляга страны Валерий Сюткин собрал в театре «Современник» самых близких друзей, а через два дня отметил праздник уже с шеститысячным залом зрителей в «Крокус Сити Холле», где дал сольный концерт в сопровождении оркестра Игоря Бутмана.

Поздравить артиста в этот вечер пришли Леонид Агутин, Сергей Шнуров, Валерия, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и многие другие.