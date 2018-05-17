Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Екатерина Андреева, Ирина Безрукова и другие звезды на эногастрономическом ужине

Вчера, 16 мая, в ресторане Salon собрались звезды: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Екатерина Андреева, Ирина Безрукова, Надя Сысоева, Ясмина Муратович, Аркадий и Александра Новиковы, Мари Коберидзе и другие. Все они были приглашены на эногастрономический ужин, который в шесть рук готовили именитые шеф-поварова Novikov Group: Давид Эммерле (Salon), Алексей Беликов (Vaниль) и Паоло Бокколини («Донна Маргарита»).