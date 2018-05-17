Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Екатерина Андреева, Ирина Безрукова и другие звезды на эногастрономическом ужине

Вчера, 16 мая, в ресторане Salon собрались звезды: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, Екатерина Андреева, Ирина Безрукова, Надя Сысоева, Ясмина Муратович, Аркадий и Александра Новиковы, Мари Коберидзе и другие. Все они были приглашены на эногастрономический ужин, который в шесть рук готовили именитые шеф-поварова Novikov Group: Давид Эммерле (Salon), Алексей Беликов (Vaниль) и Паоло Бокколини («Донна Маргарита»).
«Фишкой» специального меню, в котором смешались традиции трех стран (Франции, России и Италии), стали соусы на основе йогуртной заправки Danone. Рецепты повара разрабатывали в творческой атмосфере — перед ужином шефы встретились вместе на одной кухне, где и родились их кулинарные шедевры.
За музыкальное сопровождение отвечал DJ Федор Фомин, украсила ужин выступлением обворожительная Альбина Джанабаева со своими музыкантами. Ведущей мероприятия стала Снежина Кулова.
Фото: архивы пресс-служб