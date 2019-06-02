Альбина Джанабаева, Ингеборга Дапкунайте, Валерия и Иосиф Пригожин и другие звезды встали за прилавок на Дне мороженого в ГУМе

Каждый год в первый день лета в ГУМе проводят День мороженого. В честь Международного дня защиты детей звезды становятся за прилавок и с 10:00 утра до 22:00 вечера торгуют мороженым, и все вырученные средства передают на благотворительность. В этом году соорганизатором мероприятия стал фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Егора Бероева и Ксении Алферовой.

Альбина Джанабаева, Валерия, Иосиф Пригожин, Любовь Толкалина, Екатерина Варнава, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Вячеслав Фетисов и другие звезды сделали доброе дело.