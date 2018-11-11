Альба, Деван, Гарнер и другие знаменитости блеснули на гала-ужине фонда Baby2Baby

10 ноября, в Калвер-сити, штат Калифорнии, состоялся ежегодный благотворительный вечер Baby2Baby Gala. Это событие проходит вот уже в восьмой раз. Его главной целью является сбор средств в фонд, который помогает малоимущим семьям и их детям в возрасте до 12 лет.
Звездные образы оказались очень элегантными и стильными. Любопытно, что цветовая гамма была не слишком разнообразной — многие знаменитости отдали предпочтение классическому монохрому. Все внимание к себе приковала молодая мама Джессика Альба, которая не стала скромничать и появилась на красной дорожке в роскошном платье с глубоким декольте от Valentino.
Кроме Джессики, в этом году фотографам на масштабном гала-вечере позировали Дженнифер Гарнер, Оливия Уайлд, Оливия Калпо, Дженна Деван и многие другие.
Фото: East News