Альба, Деван, Гарнер и другие знаменитости блеснули на гала-ужине фонда Baby2Baby

Звездные образы оказались очень элегантными и стильными. Любопытно, что цветовая гамма была не слишком разнообразной — многие знаменитости отдали предпочтение классическому монохрому. Все внимание к себе приковала молодая мама Джессика Альба, которая не стала скромничать и появилась на красной дорожке в роскошном платье с глубоким декольте от Valentino.

Кроме Джессики, в этом году фотографам на масштабном гала-вечере позировали Дженнифер Гарнер, Оливия Уайлд, Оливия Калпо, Дженна Деван и многие другие.

Фото: East News