Главная и самая известная фишка фестиваля — горнолыжный квест. Организатор фестиваля, команда spotway.ru, более 10 лет реализует уникальные проекты на курортах Франции, Италии, Швейцарии. В рамках этих альпийских фестивалей и зарождался активный квест, где нужно было кататься на лыжах и сноуборде, выполняя различные задания. Сейчас Игра состоит из 150 заданий категорий vкататься», «тусить», «знакомиться» и дает возможность зарабатывать баллы не только на горе, но и во всех остальных зонах фестиваля. Поэтому вот уже несколько лет фестиваль носит название Tinkoff Rosafest THE GAME. Спортивная программа фестиваля также развивается с каждым годом. В этом году в рамках Tinkoff Rosafest прошел Rosa Khutor Freeride Сontest, это самые рейтинговые соревнования по фрирайду для PRO. 150 сильнейших спортсменов разобрали призовой фонд в 350 000 рублей. Большой составляющей фестиваля является сноупарк SPOTWAY x Tele2. Ежегодно разрабатывается креативная концепция застройки в разных локациях курорта. Это был и бигэйр с трюками через ратрак, и гигантская мультифигура «пирамида», которую редко где можно встретить в мире, и настоящее огненное шоу, где райдеры скользили по горящим перилам. Фестиваль 2020 года отличился и специализированными контестами по сноуборду: SKVOT Board Contest feat TERROR и Traektoria Contest feat CTI brace. Судил контесты именитый бордер Денис Леонтьев ака Bonus. Он же, в составе команды SPOTWAY, принимал непосредственное участие в разработке сноупарка и его главной фигуры – стейрсет. Кстати, именно на стейрсете состоялся финальный фристайл-контест, который собрал 40 сильнейших райдеров. Вечеринки в рамках Gorilla Energy Music Space прошли под звуки «русского сатирического рэпа» от группы «Хлеб» и ILWT, а закрывал фестиваль легендарный британский drum’n’bass-продюсер DJ APHRODITE. Каждый день апре-ски зону от Tele2 качали московские DJ-коммьюнити UPPERCUTS, SHIFT MOSCOW, резидент альпийских проектов DJ QOBA и многие другие. В этом году spotway.ru похвастались пенной вечеринкой в аквапарке под сеты известного на весь мир исполнителя Steppa Style, записывающего треки со звездами мирового дэнсхолла, бургер-пати в лавке Мясника и realme party с хедлайнерами РАШН СТАЙЛ. В рамках Tinkoff Rosafest 2020 впервые прошел Shum Battle – фестиваль уличных танцев, а также брейк-данс баттл «Волчок. Раскрути свой вкус». Любители музыки могли не только танцевать до упада, но и бесплатно обучаться диджеингу, вокалу или игре на гитаре, после показать свои навыки на квартирниках. Всего на территории горной олимпийской деревни прогремело более 10 мощных вечеринок с общим количеством гостей более 12 000 человек. В этом году организаторы фестиваля добавили в программу новые спортивные активности: разминки от BREAKLETICS и Rosa Fitness, чтобы прививать спортсменам и начинающим райдерам культуру ответственного катания. Помимо разминки, в рамках фестиваля проходит целая Академия от PRO по разным дисциплинам - фрирайду, фристайлу, ски-кроссу. Теоретические и практические занятия посетили тысячи лыжников и сноубордистов. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!