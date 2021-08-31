Аксенова в образе спортшик и Ивакова в песочном жакете на премьере фильма «Нефутбол»

Фильм расскажет историю девушки-футболистки, которая столкнулась с неожиданной проблемой — ее команду собираются закрыть. Чтобы спасти ее, главная героиня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол еще в школе. Девушкам приходится столкнуться с разными проблемами — например, с тренером, который вообще не считает женский футбол профессиональным спортом. Их цель — доказать, что и женщины могут играть в футбол.

На премьере собрались исполнители главных ролей и другие звезды — Любовь Аксенова, Варвара Шмыкова и Даня Радлов, Александр Петров, Юлия Топольницкая, Мария Ивакова и другие.