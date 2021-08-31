Аксенова в образе спортшик и Ивакова в песочном жакете на премьере фильма «Нефутбол»
Фильм расскажет историю девушки-футболистки, которая столкнулась с неожиданной проблемой — ее команду собираются закрыть. Чтобы спасти ее, главная героиня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол еще в школе. Девушкам приходится столкнуться с разными проблемами — например, с тренером, который вообще не считает женский футбол профессиональным спортом. Их цель — доказать, что и женщины могут играть в футбол.
На премьере собрались исполнители главных ролей и другие звезды — Любовь Аксенова, Варвара Шмыкова и Даня Радлов, Александр Петров, Юлия Топольницкая, Мария Ивакова и другие.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Исполнительница главной роли Любовь Аксенова выбрала очень подходящий наряд для премьеры спортивной комедии в стиле спортшик. На мероприятии артистка появилась в эффектном платье - футболке оверсайз бренда Balenciaga и похвасталась стройными ногами. К образу Любовь подобрала очень женственные серебристые босоножки на каблуке.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Невеста Никиты Ефремова и ведущая шоу «Орел и решка» Мария Ивакова вышла в эффектном жакете песочного оттенка и укороченных брюках. На ногах звезды — черные босоножки на высокой платформе. Для выхода Мария выбрала расслабленную прическу и оставила волосы распущенными.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Варвара Шмыкова появилась в сопровождении своего возлюбленного, диджея Дани Радлова. Для премьеры актриса выбрала эффектное черное платье необычного кроя с разрезами с декоративными цветами и бежевые сабо. Радлов выбрал лаконичный образ в черном цвете — черную футболку и брюки дополняют белые кеды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фильм о девушках в футболе выходит в российский прокат с 1 сентября 2021 года.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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